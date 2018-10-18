「高雄攤商還是愛著DPP」正妹議員節目狂吐金句 宅神笑歪

2018年10月18日 18:33 中時電子報 吳玫穎

連主持人也笑了。(取自YouTube)

高嘉瑜上節目讓主持人來賓表情很有戲。(影片自30:28開始)

國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜力拚逆轉勝，昨日《TVBS》公布民調首度領先陳其邁，連堪稱「綠中之綠」的高雄市青果公會，其理事長李界旺也表態想「換人做做看」，決定支持韓國瑜；對此，民進黨正妹議員高嘉瑜仍不放棄希望，在節目上積極為陳其邁說話，只是不少網友就注意到主持人劉寶傑、與宅男朱學恒表情極有「亮點」。

高雄果菜市場過去有8成攤商支持民進黨，但這次竟然有9成倒向支持韓國瑜，讓主持人劉寶傑覺得不可思議，對此高嘉瑜不諱言稱韓國瑜有北農經驗，能跟這些攤商搏感情，相信若能給陳其邁機會，陳其邁應該也能夠去跟這些攤商達成共識。

高嘉瑜坦言不知道陳其邁現在有沒有在這塊努力，但希望節目播出後，陳其邁趕快去果菜市場住兩個晚上，去了解這些攤商在想什麼，讓劉寶傑聽完瞬間噴笑：「我聽妳的聲音妳都急了。」

但高嘉瑜話還沒說完，強調高雄果菜市場是「支持韓國瑜不等於支持國民黨」，「因為那些攤商們我相信他們內心還是愛民進黨的，只是現在有點恨鐵不成鋼，希望民進黨能夠更好，故意說支持韓國瑜來刺激民進黨，但是如果民進黨這時候能夠及時的挽回這些人的心，我相信還來得及，所以希望陳其邁趕快去晚回這些攤商們的心。因為我相信他們心裡面還是愛著民進黨。」

高嘉瑜說完這番話，不僅自己當眾笑場，連劉寶傑、朱學恒也笑了，畫面引發網友熱議，「高議員講到後面自己都覺得好笑」、「高議員自己知道自己在睜眼說瞎話，講到都心虛了，朱學恒聽她胡扯時聽得好開心」、「以後她發言朱都要分割畫面測謊XDD」。

(中時電子報)