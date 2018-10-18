攻擊憲兵之花怪男送審 法官裁羈押

總統府9月26日傍晚6點多驚傳一名中年柯姓男子持榔頭攻擊憲兵。(本報系資料照)

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53歲男子林重光，今年9月間藉向總統府憲兵問路之際，拿出香蕉刀揮舞，攻擊有「憲兵營花」之稱的吳姓女憲兵，林當場被制伏後，供稱要向總統蔡英文報告攸關國家存亡的大事，林男交保後又跑去KTV鬧事，案經台北地檢署依妨害公務等4罪起訴，全案18日移送台北地方法院審理，林表示無法具保，法官認為他居無定所，有事實足認有逃亡之虞，且有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押。

9月6日，林男假裝向總統府憲兵問路，乘機拿出預藏的香蕉刀揮舞，攻擊有「憲兵營花」之稱的22歲吳姓女憲兵被制伏，警訊後移送北檢時，林面對媒體追問想向總統說什麼？他竟大喊：「我愛她！」 。

林男攻擊女憲兵案，9月8日獲釋回後，他開走公司貨車，跑到北市林森北路上的「星聚點KTV」鬧事，當時檢方考量他居無定所，且有再犯之虞，將他聲押獲准。檢方偵查後，發現林男已不是首次鬧事，早在今年5月7日，就曾跑到「圓山大飯店」鬧場，並與趕來的員警爆發衝突。

攻擊女憲兵等案，北檢日前起訴將全案移送審理。北院法官開庭訊問後，認為林雖坦承犯行，卻否認有犯罪事實所示，涉犯妨害公務、剝奪他人行動自由、侮辱公務員、恐嚇危害安全等4罪，依他在偵查中遭羈押前的居住狀態，為居無定所，有事實足認有逃亡之虞。

另林重光，今年5月7 日、9 月6 日、9 月8 日，在時間密接情形下，多次涉有恐嚇或強制罪的行為，符合刑事訴訟法「預防性羈押」規定，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞。考量所涉罪質、對社會秩序及公共利益危害、被告顯有可能逃亡，有為羈押以保全後續審判及執行的需要，裁定羈押。

(中時 )

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