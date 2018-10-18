卓文萱演《賽貂蟬》暈倒送醫　差點送加護病房插管！

2018年10月18日 18:37 中時 林淑娟

卓文萱再度演出《賽貂蟬》。（蘇蔓攝）

卓文萱再度演出《賽貂蟬》。（蘇蔓攝）

卓文萱再度演出《賽貂蟬》。（蘇蔓攝）

林俊逸、卓文萱、黃志瑋再度演出《賽貂蟬》。（蘇蔓攝）

《賽貂蟬》加演。（蘇蔓攝）

卓文萱今年3月參與全民大劇團音樂劇《賽貂蟬》演出，最終場時因她身體不適緊急送醫導致演出中斷，劇團慘賠兩百萬。她18日在加演記者會上被問及此事時一度激動暴哭，她表示，當時她因鈉鉀離子太低、在後台劇烈嘔吐、呼吸困難，只能中斷最終場演出，送醫時情況危急，一度要被送進加護病房，「聽說醫生本來還說要插管！」

回顧當時的驚險狀況，團長謝念祖透露，當下只希望她平安、能醒來就好了，因為她送醫後到了凌晨3點還是意識不清。當時所有人根本無心想到劇團是否賠錢問題。卓文萱說，她隔天醒來時，一開始根本意識不清，認不出謝念祖，當終於認出、叫出「團長」後便忍不住大哭。

她說以前從沒發生過那樣的狀況，所以從來不知道自己缺鉀鈉離子，加上那陣子每天排練大量流汗，不知道已經低到正常如法負荷的程度了。事發當時她覺得頭暈，不舒服，也有吃東西，但邊吃邊吐。

這次加演，她認真健身，該吃的、該補充的鹽錠都補充，就怕讓劇團賠錢。每次排練現場更隨時備有一串香蕉讓她隨時補充納離子，團長休息室也緊鄰卓文萱休息室，就是為了緊盯她一定要吃東西。

是否對於上台感到恐懼？卓文萱說，一定會擔心，也會感到慌亂焦慮，擔心會不會又怎樣，所以再進劇場時要特別跟自己說話，告訴自己上次的事誰也不願意發生。不管是對「卓文萱」或她飾演的「貂蟬」，都要先做「定心」的動作。現在的她每天被叮嚀要多吃東西，吃到該補充東西時一定要補充，恢復狀況還不錯。

經過那次生死交關，她對人生的體悟就是要珍惜每一個在你身邊的人，做好事說好話，想做什麼就趕快去做，因為很難說到底會發生什麼事。

同劇演出的林俊逸與袁惟仁熟識，他說前天看到小胖老師在上海病倒的新聞時已經半夜快12點，雖然很擔心，但覺得現階段先不要打擾他身邊處理事情的人，他僅在臉書發為小胖老師加油、希望他很好、趕快恢復，會請黃韻玲幫他送上祝福。卓文萱也說聽到消息覺得錯愕震驚，第一反應就是希望小胖老師加油趕快好起來。

(中時 )