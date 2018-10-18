泰國落地簽下月起免費 申請恐排4小時

圖為泰國大皇宮。（新華社資料照片）

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中時
王思慧

泰國簽證日前原本打算漲價，每人加收470元手續費，引發風波。不過現在傳出泰國政府又打算祭出新的免簽優惠，有泰國當地媒體報導，泰國打算在11、12月，讓21國旅客可落地簽證，可以免除2千泰銖的簽證費。旅行業者表示，目前還沒收到正式公文，若消息屬實，大多旅客可能會選擇落地簽，恐怕最多要排隊4個小時。

今年8月泰國駐台辦事處原本宣布10月要漲手續費470元，後來因國內旅行社反彈取消。目前若個人前往泰辦處申請泰簽，費用維持1200元，名額不受限制；若民眾前往泰辦委外的VFS簽證中心辦理，不用排隊，費用則是1200元加上手續費470元；若民眾委請旅行社代辦泰簽，則旅行社直接向泰辦申請，費用依然維持1200元。但旅行社向民眾如何收取代辦費，泰辦處則不介入，目前行情多為300元。

旅館商業公會全國聯合會顧問李奇嶽表示，目前還沒收到泰國駐台辦事處的公文，無法證實是否有此措施，若有明確消息會配合辦理；不過根據以往經驗，大多旅客都會選擇落地簽，但落地簽要準備證件和照片驗證，恐怕至少要排隊一小時才能辦理落地簽。

台北旅行公會理事長吳志健指出，已跟泰國經貿辦事處查證，確定11月要實施免落地簽，詳細實施細節還未公告。但以前泰國辦落地簽免費時，最長要排3、4個小時，若操作團體可能會拒絕團客辦落地簽，怕耽誤旅行團行程時間。

(中時 )

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