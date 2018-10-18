天埔社區推低碳小旅行 民眾動手做絲瓜絡、絲瓜桌燈

天埔社區居民將絲瓜變「黃金」，製作絲瓜絡、肥皂、絲瓜造型桌燈等創意產品，也為社區帶來額外收入。（李其樺攝）

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李其樺
天埔社區將絲瓜製作結合長照，長者利用絲瓜、洛神花製作桌燈、斗笠、相框等系列文創商品。（李其樺攝）
天埔社區近年推動一日遊低碳小旅行，民眾來社區參訪絲瓜園，品嘗在地絲瓜風味餐、體驗絲瓜手做工藝、自行車旅遊，享受田園風光。（李其樺翻攝）

玉井區天埔社區早年參與農村再生計畫，家家戶戶利用絲瓜製作絲瓜絡、絲瓜肥皂等手工藝產品，打造無毒絲瓜農園，為社區帶來商機與觀光。近年天埔社區發展協會推動一日遊低碳小旅行，每逢假日不少外地民眾前來天埔社區嘗風味餐、體驗用當地特產的絲瓜和洛神花製作工藝品，使這座傳統農村社區建立好口碑。

天埔社區發展協會總幹事吳芳娥表示，當初為了推廣無毒農法，社區家家戶戶開始種植絲瓜，收成後部分拿來食用外，其餘便用來製作絲瓜絡、天埔絲蜜皂等手工產品，再加上自產自銷的豆腐乳，每年不時有外地遊客和學校來社區參訪購買，為社區1000多戶增加額外收入。

吳芳娥表示，社區將製作絲瓜產品與長照結合，讓長者可以來到活動中心參加課程，動手玩創意，利用當地特產的絲瓜和洛神花製作手工藝品，如絲瓜造型桌燈、洛神花相框等，展現長者創意，也讓他們找到生活樂趣。

近年天埔社區開始推動一日遊低碳小旅行，每周末開放民眾或學校報名來社區半日遊或一日遊，名額最多80人，參加民眾可來天埔社區品嘗當地特有的絲瓜風味餐、用絲瓜動手做工藝、騎乘自行車，體驗田園風光之美。

天埔社區除了推動農村再生計畫，每年也參與林務局社區林業計畫，去年更榮獲環保署低碳永續家園認證，吳芳娥表示，天埔社區不追求時下流行彩繪，以維持原有農村樣貌經營社區的方式獲得許多居民認同，並主動參與社造。

(中時 )

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