泓赫撤案被指換湯不換藥　首都客運進駐破除流言

首都客運集團董事長李博文（右）拜會苗栗縣長徐耀昌，洽談投資低底盤電動巴士製造及研發中心。（陳慶居攝）

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陳慶居

業者申請在苗栗縣銅鑼中興工業區設立資源再生處理廠，雖強調無汙染，仍在地方強烈抗爭反對及縣府道德勸說下，已撤銷申請案；首都客運集團董事長李博文，18日拜會縣長徐耀昌，表達已向泓赫企業購置中興廠房，未來將做為低底盤電動巴士的製造和研發中心，徐耀昌表示樂觀其成。

時值選舉敏感時刻，外界還傳聞泓赫舊廠址只是換湯不換藥，汙染性企業依舊威脅地方，18日在縣議會總質詢時，引起議員黎旭欽高度關切，黎要徐耀昌公開表態，承諾不會再有汙染工業進駐。

徐耀昌則駁斥外界不實說法，並點名某縣議員參選人在外面放風聲，意圖影響選舉，他強調，對方再無的放矢，不排除採取法律行動。

首都客運集團董事長李博文18日下午抵縣府拜會徐耀昌，他說，集團旗下擁有首都客運、臺北客運、大都會客運以及台中客運，因緣際會下，得知泓赫公司總共8000坪廠房要出售，位置交通便利，洽談順利。

李博文表示，目前首都集團共有4000部客運巴士，未來將整合上中下游，把這個廠房作為低底盤電動巴士的製造與研發中心，第一階段先以公司需求製造巴士底盤，第二階段進入電動巴士研發，技術成熟後，再進軍國際市場，投資金額近20億，同時可增加逾500個工作機會。

(中時 )

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