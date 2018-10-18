精品彩妝迪奧推限量耶誕 星星成彩盤焦點

2018年10月18日 18:58 中時 吳娮翎

迪奧耶誕彩妝形象圖。（迪奧提供）

迪奧耶誕彩妝幸運星願限量版情境圖。（迪奧提供）

迪奧藍星唇膏幸運星願珠寶盒（限量），5800元。（迪奧提供）

迪奧金燦指甲油 ＃760（限量），950元。（迪奧提供）

全新迪奧 J'adore 精萃香氛。（迪奧提供）

精品彩妝迪奧以羅馬神話中的6大幸運女神為靈感，打造耶誕限量彩妝「幸運星願」，全球彩妝創意形象總監Peter Philips認為，繽紛的色選宛如變幻的星空，擁抱多變的女性魅力，溫暖深邃的棕、時髦張力的紅、夜空星光的銀、以及溫柔不敗的粉，細膩色彩搭配精緻光感，以及精品質感的限量包裝，這些美好玩物如同歲末派對令人躍躍欲試，也為新的一年帶來祝福。

1949年，迪奧先生推出首款迪奧限量版唇膏，作為聖誕禮物送給蒙田大道30號精品總店的貴賓。承襲這法式贈禮哲學的浪漫心意，2017年，首度推出限定版藍星唇膏魅惑珠寶盒，以精緻珠寶般的限定版包裝藍星唇膏，展現迪奧之家的法式奢華，造成前所未有的搶購熱潮。今年，迪奧於聖誕節前夕，再度推出1000枚限定版藍星唇膏幸運星願珠寶盒。 由迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips重新演繹迪奧的傳奇紅唇，再度推出令人引頸期盼的藍星唇膏幸運星願珠寶盒，內含幸運星願限量版#999，讓藍星唇膏宛如鑲嵌上一圈光環，閃耀如珠寶般的貴族光感。

珠寶盒中內含五款經典藍星唇膏色選: #666溫柔之吻、#520好心情、#999柔霧999、#458巴黎裸粉、#860東京名媛，每款色選蕊心皆拓印著不同的聖誕心願，包括Fame成名、 Luck 好運、Love 愛情、Faith 信念、Bliss幸福、Thrill狂喜。這個靈感是來自於Dior創意總監Maria Grazia Chiuri，一手打造及設計的J’adior系列，他從塔羅牌上的神祇們與象徵汲取靈感，意味著女性應仰賴感官直覺，活出自己的人生。

(中時 )