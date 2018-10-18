在台中看見半個地球 花博后里森林園區「發現館」搶先看

2018年10月18日 18:58 中時 王文吉

台中市副市長林依瑩（左二起）、教育局長彭富源、文化局長王志誠等，以手掌拓印儀式，宣布台中花博「發現館」完成佈展。（王文吉攝）

海拔0至100公尺「海河交界」，呈現大甲溪出海口的濕地生態，植栽包括大安水蓑衣、雲林莞草等，遊客可隨自然光影的透入，感受高美濕地海河交界的豐富生命力。（王文吉攝）

策展人以純白竹林呈現海拔0至100公尺的海河交界，天花板懸掛半透明、具有霞虹的材質，形成大片彩虹光澤，重現濕地陽光與水面產生波光粼粼的氛圍。（王文吉攝）

台中花博將於11月3日開幕，其中，后里森林園區主場館「發現館」已完成佈展，重現石虎里山生態、中海拔保育類動物或櫻花鉤吻鮭復育成果等，重現出海口至雪山山頂的大甲溪生態。還有深具視覺震撼的劇場展演，同時藉由館內的溫度與溼度控制，感受到出海口的溫暖濕意及雪霸山林的冷冽氛圍，彷彿親臨其境。

教育局18日舉辦發現館搶先看記者會，逐一介紹發現館的建築特色及佈展理念，包括副市長林依瑩、教育局長彭富源、文化局長王志誠、發現館策展人廖珮珊、花博發言人黃意涵、知名音樂人林強等人均到場一睹為快。

林依瑩表示，發現館是由綠能建材再生磚構成，簍空磚讓自然風流通館內外，溫度適宜，感覺特別舒服。全館呈現一條生態廊道，可以體驗從低海拔的高美濕地，到高海拔3886公尺的雪山山頂環境，感受大自然的奧妙。

林依瑩也指出，發現館的設計理念是「在台中看見半個地球」，透過從低海拔、中海拔到高海拔的佈展方式，每個轉角都是一個新的體會，非常適合大家以放鬆的心情走進來，用探索的心來看，「半個地球就在你眼前！」

教育局表示，發現館以「水」為起點，運用大甲溪流域帶領遊客從低海拔的高美濕地，行走到高海拔的雪山之森，包括海河交界、水聲川流、里山石虎、生態廊道、溪澗孓遺、巍峨之森、新的視野、百詩花坊等8個單元敘述各海拔不同的生命故事，值得大家前來細細品味。

(中時 )