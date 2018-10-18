苗栗縣獲雙慢城認證 拓觀光成果亮麗

2018年10月18日 18:47 中時 巫靜婷

苗栗縣長徐耀昌（左二）、三義鄉長徐文達（右二）、南庄鄉長賴盛為（右一）出席「雙慢城認證、拓展觀光魅力」施政成果記者會，發表慢城計畫推動成果。（巫靜婷攝）

苗栗縣是全國唯一獲國際雙慢城認證的縣市，從獲認證以來致力整合區域觀光、行銷苗栗，縣府18日於第一辦公大樓舉辦「雙慢城認證、拓展觀光魅力」施政成果記者會，會中說明105至107年，對慢城觀光之具體施政成果，並表示未來將持續打造「慢活、慢食、慢遊」的城市光景，建立民眾對慢城運動的支持與認同。

2016年2月南庄、三義獲得義大利慢城組織認證為國際慢城，台灣至今僅有4鄉鎮獲得此殊榮，分別為花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗南庄與三義，在為數不多國際認證中，強佔2名，實不容易。

縣府團隊指出，獲證以來積極辦理慢城觀光計畫，從執行基礎建設，到改善旅遊環境，推動減塑運動等不遺餘力。此外為提升業者的服務技能，縣府花1年時間輔導29家業者通過慢城商家認證，藉此鼓勵自產、自銷、自用。

縣長徐耀昌表示，未來慢城結合社區營造，以環境妝點及產品開發等方式持續擾動在地能量。注重培訓青年木雕師及解說種子員，使在地產業及觀光特色傳承下去，並預計於2019年爭取最佳慢城獎項，將苗栗推向國際慢城新指標。

局長林彥甫強調，首創舊山線鐵道自行車已獲得66.4％縣民給予滿意評價，慢城運動儼然成為縣政推動的重心之一，使「慢活、慢食、慢遊」成為一種生活理念，未來也將推動「慢漁」政策，帶動海線觀光再次發光發熱。

三義鄉長徐文達說，勝興車站沒有在蕭條的觀光景氣中倒下，反而因為鐵道自行車的啟用吸引的眾多遊客到三義遊玩，周邊店家皆反應業績有4倍以上的成長，希望未來Rail Bike宣傳也能進駐桃園機場，抓住國外來台觀光客的目光。

南庄鄉長賴盛為表示南庄觀光發展興盛，近來更復興十三間老街成為新興旅遊熱點，但由於遊客反應南庄與泰安間的道路窒礙難行，希望未來縣府能協助將其連通道路修繕完善，使遊客不僅能遊玩南庄，更可進而到泰安泡溫泉。

(中時 )