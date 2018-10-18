疑因工作分派不均　桃機管制區工人流血鬥毆

桃園機場18日上午在機場管制區內東北角第二行政區發生承包商工人鬥毆流血事件，疑似因工作分派不均，導致工人間報起口角衝突，警方在獲報後，已展開調查，以釐清相關案情。圖為鬥毆現場地上遺留血跡。（翻攝畫面）

友善列印
中時
陳麒全

桃園機場18日上午在機場管制區內東北角第二行政區發生承包商工人鬥毆流血事件，疑似因工作分派不均，導致工人間報起口角衝突，警方在獲報後，已展開調查，以釐清相關案情。

航警表示，18日9時30分許，保安警察大隊第三隊第二分隊員警執行北七崗勤務時，發現工程車欲由管制崗載出1名腹部受傷人員前往就醫，原以為是工安事件，進一步詢問時發現，為泰欣工程員工相互鬥毆，導致流血受傷，於是通報大隊部派員前往處置，並請桃園機場消防隊救護車至北七崗哨前，將傷患載往經國敏盛醫院，並通報警力前往泰欣工程庫房東北角第二行政區查看。

航警調查，18日上午桃園國際機場公司承包商泰欣營造公司（承包維護、維修巡檢水門）蔡姓員工等5人，因工作分派不均，引起員工之間彼此不滿，原本只是口角爭吵，但現場愈吵愈激烈，以致衝突擴大，並發生相互鬥毆情形，在混亂中，蔡姓員工遭利刃刺傷腹部，現場人員趕緊工程車欲載出蔡員就醫，刑事警察大隊獲報後，也派員在到場採證。

員警在9時40分許趕抵機場管制區內東北角第二行政區的案發地點時，現場已無打鬥現象，只剩3人停留現場。員警將現場涉案人員及目擊證人帶回分隊部製作筆錄，以釐清相關案情。

(中時 )

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