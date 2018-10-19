彰化》二林鎮長選戰 參選人口號成亮點　

二林鎮長選舉，參選人曾萬火以「建設大躍進50年」的響亮口號爭取選民認同。（鐘武達攝）

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二林鎮長選舉，各參選人都有響亮的口號或訴求，爭取選民的認同與支持。（鐘武達攝）

二林鎮長選戰打得火熱，3名參選人陳光輝、蔡詩傑與曾萬火，除了積極走訪基層請託，最近更分別喊出響亮的口號或訴求，陳光輝說「參選二林鎮長是政治生涯最後一戰」、蔡詩傑「要為二林裝上起飛的翅膀」；曾萬火則是「要讓二林建設大躍進50年」。

現任二林鎮長張國棟兩屆任滿將轉戰縣議員 ，下屆鎮長選舉，登記參選者有現任縣議員陳光輝、前二林農會總幹事蔡詩傑與地方人士曾萬火，3人都是無黨籍，但在地方都具備相當的影響力，隨著選戰熱度，他們推出的訴求與口號也很引人。

陳光輝最近在個人臉書打出「參選二林鎮長是政治生涯最後一戰」的訴求，結果被部分人士解讀成「最後一次參選」，為此競選團隊還特別出面澄清，強調那是宣示「二林鎮長是最後參選的公職，並非只選這一次」，呼籲外界不要誤解。

蔡詩傑，曾經帶領二林農會團隊打響在地農特產蕎麥、薏仁的知名度，更透過輔導栽種紅龍果創造農會存款破百億的傲人成績，參選鎮長起步雖然較晚，他打出「要為二林裝上起飛的翅膀」口號，希望激起鄉親對他執掌農會績效的認同感。

曾萬火沒有強大的組織與競選團隊，但長期勤跑基層，自詡是鎮民的志工，為地方爭取建設不餘遺力，他認為二林的鎮政不能再沉淪，為此打出「要讓二林建設大躍進50年」訴求，期待獲得選民的認同。

(中時 )

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