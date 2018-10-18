苗栗》鄉長選戰 南庄龍鳳相爭 三灣連任拚建設

2018年10月18日 19:10 中時 巫靜婷

南庄鄉長龍鳳相爭，選情五五波，圖為參選人邱梓增（左二）、劉月梅（前右一）出席「幸福苗栗—打造慢活南庄」活動記者會。（巫靜婷攝）

南庄鄉長參選人邱梓增（左五）、劉月梅（右二）出席「幸福苗栗—打造慢活南庄」活動記者會，體驗客家紅粄製作。（巫靜婷攝）

同為苗栗山線觀光重鎮，南庄、三灣鄉長選情卻是兩樣情。南庄現任鄉長賴盛為即將屆滿2任，大位將由國民黨提名的劉月梅對上現任鄉民代表主席邱梓增廝殺對決，龍鳳相爭各有優勢，選情五五波，打得火熱。

三灣鄉長則為同額競選，選情相較單純，現任鄉長溫志強幾乎篤定連任，宣示將繼續建設三灣、帶動觀光。

溫志強曾擔任3屆縣議員與2屆鄉民代表，擁有農會理事、國中小家長會長等社團經驗，也曾是國民黨黨代表，雄厚的基層實力首次參選鄉長就打敗曾任鄉代會主席、現任苗栗縣農會總幹事梁召明及多年在鄉公所服務的祕書李聲生。連任後將在現有基礎上，繼續以建設三灣帶動觀光，行銷在地農產為施政重點。

而純樸的南庄鄉，此次選舉卻面臨男女對決的局面，2位參選人皆初次參選鄉長，在地方上各有優勢。

劉月梅為現任南庄鄉觀光產業協會理事長，是前鄉長李清枝的妻子，也是前副議長、獅潭鄉民代表劉雪梅的胞妹，擁有深厚政治淵源，其地方政治實力不容小覷，有縣長徐耀昌站台相挺，誓言拿下南庄。

與她角逐寶座的是現鄉代會主席邱梓增，身兼縣長及立委徐志榮的地方祕書，一路從基層打拚，當過4屆員林村長再轉戰鄉代，後因主席衛燕能病逝，補選當上主席，平日勤於為民喉舌，加上現任鄉長力挺，也來勢洶洶。

比起參選人主打的觀光政見，南庄鄉民更關心原鄉部落道路修繕問題，劉、邱平分秋色，但誰有能力解決道路與交通問題？讓鄉親生計不受影響，將是勝選關鍵。

(中時 )