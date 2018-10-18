保育大使黃子佼：高美濕地真的很美！

台中市府年底將推出高美濕地生態導覽APP，高美濕地保育大使黃子佼18日鼓勵遊客屆時多下載，身邊有虛擬解說員，方便探見濕地之美。（盧金足攝）

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藝人黃子佼（中）18日擔任高美濕地保育大使，宣傳高美濕地保育成果。（盧金足攝）

台中市府農業局規畫「高美十年‧濕地保育」生態永續展，邀請藝人黃子佼擔任保育大使，展覽19日下午起於高美濕地遊客服務中心登場，免費開放參觀至11月底。

副市長張光瑤表示，高美濕地的美及豐富資源，市府推動生態永續經營、和諧共存的理念，台中11月迎接花博，這場國際級的盛會，為保護保育類動物石虎的棲地調整展區規畫，共同為台灣的保育工作盡心力。

「台灣真的很美！」黃子佼表示，擔任保育大使是他今年覺得最有意義的工作，第一次造訪高美濕地，由高美國小學童進行導覽非常感動，不僅環境保育良好，從建設到清潔等層面也都完善。

黃子佼希望大家有機會來看一看夕陽美景及水鳥、彈塗魚、招潮蟹、雲林莞草等生態特色，值得一整天流連忘返，也歡迎大家參觀生態永續展，他也大推高美濕地加上與梧棲觀光漁港、三井OUTLET購物中心等景點串聯，海線地區好玩又精彩。

農業局長王俊雄表示，改善高美濕地整體觀光對策等議題，假日交通管制搭配接駁車、公車系統、iBike等配套措施、違法攤商管理輔導，以及高美濕地遊客服務中心、公68及公69停車場、高美景觀廁所規畫等，盼提供遊客更加完善的休閒遊憩空間。

未來將以「北大安、南高美」海線雙星計畫，帶動海線整體前進發展，打造台中海岸觀光遊憩廊帶。

農業局為讓生態導覽更加普及化，市府持續更新導覽媒介及語言種類，告示牌、解說牌、生態摺頁、生態網站及臉書等媒介，提供不同語言翻譯版本，今年底將推出一款生態導覽APP－「探見高美」，提供遊客下載做為個人虛擬解說員，隨時隨地了解高美濕地生態資訊及周邊消息。

APP導覽模式也具有AR（擴增實境）功能，配合遊戲模式使用，可於高美濕地海堤及木棧道區域，體驗蒐集當地物種於內建蒐集冊的樂趣，透過寓教於樂的方式，推廣生態教育。

(中時 )

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