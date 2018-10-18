苗栗》徐耀昌競選小物再出擊 實用設計博青睞

徐耀昌競選總部18日發表最新競選文宣「淬鍊底蘊」雙封面年曆本，以實用設計博得選民青睞。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
「淬鍊底蘊」文宣發表會，由徐耀昌競選總部發言人李乙廷（中）、徐廷琮（左）及林佛樹（右）聯合召開，期望選民透過手冊能了解、認同其理念，進而投票。（巫靜婷攝）
「淬鍊底蘊」雙封面年曆本，除文宣功能外，折頁部分還可做為未來一整年的記事簿或年度計畫的小手冊。（巫靜婷翻攝）

離5合1選舉剩下38天，候選人無不加緊腳步貼近選民、博得青睞，而推出創意且實用的競選小物就是方法之一。徐耀昌競選總部18日發表最新競選小物「淬鍊底蘊」雙封面年曆本，文宣功能外，折頁部分還可做為年度計畫小手冊。

對於對手祭出競選文宣小物吸引選民，徐定楨競選總部發言人洪志彥表示，目前尚無規劃，未來將加以研擬。

徐耀昌競選總部發言人李乙廷表示，透過發表年曆手冊，闡述徐的施政理念及具體政見，以「勤政務實」、「永續苗栗」為題，折頁內容詳述一路以來的心路歷程、施政理念及對苗栗的期許，讓選民透過手冊能了解、認同其理念，進而投票。

李指出，文宣以「深耕、歷練、宏觀、擘劃、願景」等5大主題呈現，折頁內容描述徐25年來的從政歷程與期許，從8年頭份鎮長、13年立委到4年縣長的心聲及施政點滴，更以實用設計反映出徐的務實個性。

競選總部表示，宣傳文宣以年曆筆記本方式呈現，可以做為未來一整年的記事簿或年度計畫的小手冊，首波印製20萬本將於家戶拜訪時一併發送，也歡迎有興趣的民眾向各選舉總部索取。

(中時 )

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