賴揆：持續完善社福體系 保障國人生活福祉

2018年10月18日 19:17 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院社會福利推動委員會」時表示，面臨高齡化及少子女化的雙重挑戰，我國的重要課題是積極開發及運用既有人力，並引進國際人才投入國內勞動市場。政府推動「我國少子女化對策」、「強化社會安全網」、「中高齡就業」及「長期照顧2.0」等計畫，盼建構友善育兒及中高齡就業和安養的環境。

賴揆指出，為減輕年輕夫婦的家庭負擔，行政院除了推動減稅外，並在今年7月核定「我國少子女化對策計畫」，透過擴大公共化教保服務量、建置準公共化機制、擴大發放0到4歲育兒津貼等策略，以營造友善育兒環境。

賴揆聽取勞動部「研訂中高齡者及高齡者就業專法情形」報告後表示，勞動部已針對該專法組成立法小組、辦理分區座談會及召開諮詢會議，應參考委員及外界意見以完善該法，促進國家勞動力的再運用及發展。此外，政府也持續推動「長照2.0計畫」，加速布建A級「社區整合型服務中心」、B級「複合型服務中心」及C級「巷弄長照站」據點，推動「外國專業人才延攬及僱用法」及草擬「新經濟移民法」，促進婦女、青年、原住民族及中高齡人口就業，確保國家競爭力。

賴揆聽取衛福部「強化社會安全網計畫執行情形」報告後指出，為使社會福利與學生輔導、心理衛生、就業服務、社區治安及毒品防治等系統有效整合，並普設社會福利服務中心及充實相關服務人力，行政院於今年2月核定「強化社會安全網計畫」，自今年至2020年投入經費近70億元，希望透過中央、地方政府與民間合作，提供服務可近性與預防性，建構更完整綿密的服務網絡，以強化社會安全網，讓遭遇危機與風險的家庭及個人可獲得關懷及支持。

賴揆表示，「強化社會安全網計畫」是蔡英文總統宣示的重要政策，他要感謝政務委員林萬億督導及率領相關部會到地方政府說明計畫與蒐集意見，並在8月底召開中央政策督導與協調平台。衛福部應持續引導地方政府建立完善的實務運作機制，包括：跨局處整合、個案銜接、評估工具、社區支持體系、各項指標及人力運用等，以具體落實策略與精進作為，因地制宜建立社區化及多元化的安全網絡，以達成計畫目標。

對於有委員提出「老人福利法、社會救助法、民法等造成老人保護安置費用引起大量免除扶養義務訴訟爭議，研擬修法及行政措施配套改善作法」一案，賴揆表示，衛福部已參考委員建議，研擬修正「老人福利法」並推動相關行政措施。後續應加強宣導，讓基層工作人員了解並遵循落實，提醒民眾維護自身權益。

此外，針對委員關心早期療育推動事項，賴揆也說，林萬億已督導衛福部成立「發展遲緩兒童早期療育服務推動小組」，並增列教育部次長為副召集人，請教育部及衛福部合作，落實各項分工，希望讓早療服務更臻健全。

(中時 )