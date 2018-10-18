貴賓住宿費比選手高 體育署說明白

體育署競技組組長洪志昌(右)。(陳筱琳攝)

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中時電子報
陳筱琳／台北報導

針對昨天國民黨立委柯志恩指出今年雅加達亞運期間，中華代表團包括政務委員張景森、教育部長辦公室主任等貴賓、陪賓，入住一晚要價600美元（約1.8萬台幣）的飯店，選手住在住宿費一天只要50美元（約1500台幣）的選手村，批評運動發展基金應該用在選手身上，而非沒有要上場比賽的官員，體育署競技組組長洪志昌對此回應，以往亞、奧運選手本來基於食宿交通跟人身安全等因素，都會住在大會安排的選手村，領有證件的貴賓則必須住在亞洲奧林匹克理事會（OCA）的指定飯店，而飯店跟選手村的住宿費都是表定價格，體育署一切都照規定辦理住宿，絕無差別待遇。

洪志昌表示，亞、奧運有分貴賓跟代表團，代表團團本部人員、醫護人員、教練跟選手，這些人才能住選手村，貴賓有幾個部分，一個是國際組織，例如中華奧會前秘書長陳國儀等在OCA有職位的，會由OCA招待，至於奧會主席跟秘書長，都是自行負擔機票前往比賽國，到了當地由OCA招待；另一種貴賓是國家奧會（NOC）的貴賓，包括主管政府的官員，必須要有主管項目的人才能申請貴賓證，這些申請證件的NOC貴賓，就必須住在OCA指定的飯店。

洪志昌補充：「亞運期間飯店費用一定都是比較高的，例如體育署另外租賃的蘇丹公寓，一天下來也要將近5、600塊美元，而非亞運期間，通常蘇丹公寓一天住宿費大約是200美元。本屆亞運OCA指定的飯店則有兩間，提供OCA或NOC貴賓去住，體育署署長屬於體育主管機關，他的費用會比其他貴賓費用低一點，一晚大約400多美元，關於住宿，我們都是遵照規定來走的，絕對沒有讓貴賓有其他特權。」

至於飯店和選手村住宿費用落差大，洪志昌解釋這都是當地規定的價錢，體育署無法有任何影響，他並說：「比起選手村，飯店肯定是住起來比較舒服，但是以往亞、奧運等大型綜合運動賽會，本來就會有選手村提供選手、教練住宿，選手村的好處是，三餐都不用煩惱，前往場館還有接駁車可搭，甚至都載到選手休息室，另外找飯店住，吃、交通跟安全問題都要自理，住選手村在飲食及人身安全上絕對比自己另外住飯店來的好。」

(中時電子報)

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