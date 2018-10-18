超過18個怪物角色 《怪物遊戲2》「史賴皮」萬聖節搞鬼

2018年10月18日 19:03 中時 潘鈺楨

桑尼和死黨山姆闖入恐怖童書作者史坦的廢棄舊家。（索尼提供）

電影《怪物遊戲》系列電影改編自全球熱銷4億本的恐怖童書《雞皮疙瘩》，不僅首集於2015年上映後，即在全球累積超過45億台幣票房締造好口碑，最新續集《怪物遊戲2：妖獸讚》在廣大影迷的引頸期盼下，把大家最喜愛的萬聖節情節搬至現實生活上演，帶來一場最精彩又瘋狂的萬聖體驗。

《怪物遊戲2：妖獸讚》由曾獲奧斯卡最佳短片導演的阿里桑德爾執導，主演卡司有《醉後大丈夫》(老周) 鄭肯與《野蠻遊戲：瘋狂叢林》麥迪遜艾斯曼等人。導演阿里桑德爾受訪時表示：「團隊在初步發想時，就不希望侷限於你在讀書館裡讀過的《雞皮疙瘩》系列故事，因此我們決定保留同樣的主軸精神，但在全新電影中，要呈現的則是R.L.史坦的獨立原創內容，相信絕對能帶給大家最驚喜和前所未見的驚悚體驗。」

而在最新續作中，故事重點亦將環繞在最受歡迎的搞怪人偶「史賴皮」身上，意外從書中被釋放回現實的史賴皮將無所不用其極的作怪，把大家最愛的萬聖節元素例如恐怖裝飾、搞怪變裝等全都弄假成真，甚至連大小朋友都愛的「小熊軟糖」也變成帶有攻擊性的真人尺寸。

在籌備開拍期間劇組亦可說是用盡苦心，準備了至少4款不同設計的史賴皮，有能表現出臉部情緒或手腳細節的複雜版本；或是外觀一致但可方便操控的簡易版本等，再搭配現場專業的操偶師演出，只求能精準表達出史賴皮在電影中的各種面貌與特效反應。飾演女主角的麥迪遜艾斯曼表示：「史賴皮人偶完全就如電影帶給你的感覺一樣，有點詭異、讓人不自在，卻又不會帶來反感，我們花了一段時間才適應身邊圍繞著不同形式的史賴皮，是非常難忘的拍攝經驗。」

除了經典角色史賴皮外，電影還有超過18個怪物角色的存在，要將大家天馬行空的萬聖節創意完整重現，對造型與特效團隊來講也是一大考驗。舉例來說，光是史賴皮的跟班之一「木乃伊」角色，創作過程就存在15個不同版本，再視不同場景設計穿插使用，才能在大銀幕帶來最活靈活現的畫面。

劇情描述莎拉和弟弟桑尼本來住在不起眼的小鎮上，每天過著日復一日的無聊生活。直到有一天，桑尼和死黨山姆闖入恐怖童書作者史坦的廢棄舊家，且誤開一本上鎖的書籍，這看似平凡的生活就從此變了樣。他們只知道這樣做的後果，是將書中角色「史賴皮」帶回現實生活，卻沒意識到詭計多端的「史賴皮」已計畫要讓鬼怪連篇的萬聖節真實上演！莎拉 、桑尼和山姆必須想盡辦法將史賴皮送回書中，才能挽救這失控的局面。電影10月19日在台上映。

(中時 )