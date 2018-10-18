台東公東高工前校長否認性騷擾女學生 強調未爽退

藍振芳透過臉書喊冤，否認性騷擾女學生還爽退。（翻攝藍振芳臉書）

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中時

立法委員洪慈庸18日舉行記者會表示，台東私立公東高工前校長藍振芳在擔任校長期間涉嫌性騷擾，但教育部迄今卻無任何作為，讓藍振芳在年6月1日退休。遭指控的藍振芳18日在臉書發文澄清，表示自己並未「爽退」，並喊冤說，教育部無法證明該錄音帶沒有經過變造，卻一再引用該錄音帶內容，判定本人性騷擾，有這種欺壓善良人民的官員，真是無言。

3年前，藍振芳遭到1名女性校友指控，指稱自己在公東高工就學期間遭到藍振芳騷擾，常打電話或傳簡訊訴說「我上輩子欠妳很多」、「我想妳不可能對我再壞了」等露骨字句，甚至畢業後仍接到電話，5年來不堪其擾，精神飽受折磨，無法忍受因此向教育部檢舉。

立委洪慈庸在今年4月質詢當時的教育部長吳茂昆，並要求教育部應處理此案，事件爆發不久，就有學生拍下藍振芳在上課期間當著所有學生面前衝進教室內質疑老師「為何檢舉我？」，雙方爭吵影片到處瘋傳。

藍振芳在臉書貼出文章表示，自己沒有「爽退」，本人當年無條件放棄公立學校福利保障，辭職去薪水條件都不如國立學校的私立學校，放棄了18趴及高額月退金。

文章開頭並寫上「致蔡總統，監察院陳師孟委員的陳情信」並列出7點喊冤，表達自己遭「逼迫威脅」、「政治迫害」點名檢舉教師「本人願意上法院與該檢舉學生及吳姓教師當面對質，以還我清白」他攤出女學生感謝信當作證據，表示檢舉教師在他連任校長前夕扭曲事實，並強調，教育部有關人員勾結媒體、工會、立委陷害忠良，昭然若揭! 務請詳查，讓百姓免於戒嚴時期恐怖迫害遺毒，還社會大眾公道！

(中時 )

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