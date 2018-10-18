台中國家歌劇院微劇場計畫 邀你大膽玩聲音

2018年10月18日 19:31 中時 陳淑芬

「無論你身處在哪個角落，都能感受到聲音、光和空氣的流動」知名日本築師伊東豊雄認為他所設計台中國家歌劇院建物「不只是一座名為歌劇院的建築，而是整座建築就是一場歌劇」。台中國家歌劇院「微劇場計畫」將在11月至12月間邀民眾大膽玩聲音，體驗「聲音」在建物獨特曲牆間傳遞的旅程，分享藝術家營造出的美妙樂章。

台中國家歌劇院的「微劇場計畫」，徵件主題是從「概念感官—SOUND」出發，由李祐緯與台中藝術家室內合唱團則是從32個徵件作品中脫穎而出，將與動見体劇團等藝術家分別在11月至12月間，運用小劇場及館內公共空間演出。

凸凸廳是台中國家歌劇院最具曲牆、孔洞特色的展演廳。台中國家歌劇院指出，動見体劇團音樂總監林桂如與聲音裝置藝術家王仲堃的《密室尋聲》等創作，透過「聲音」的反射與變化，帶領觀眾重新建構與探索凸凸廳。《密室尋聲》除展覽及互動演出外，藝術家們更親身帶領工作坊課程，透過DIY機械裝置、互動程式、翻玩聲音等，讓觀眾體驗聲音的多樣變化。

年輕創作者們對「聲音」會有什麼大膽的創作新主張？台中國家歌劇院表示，三位年輕創作者李祐緯、洪唯堯與陳煜典聯手共創《時差》。他們把「耳機」當作媒介，讓所有聲音皆透過耳機傳達給觀眾，觀眾可以利用耳機切換頻道，自由選擇想聽見的聲音，體驗落差、錯置的空間畫面將引發感官衝擊。

此外，台中藝術家室內合唱團與電聲表演藝術家謝瀞瑩將推出《聲遊記》等演出，分別在凸凸廳、迴旋梯、2樓中劇院與大劇院廊道各展現不同形式的聲音裝置。

(中時 )