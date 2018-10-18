桃園復康巴士 增訂車APP和行動支付 乘客訂車成功率奪全國第一

桃園力推復康巴士，透過增車、調整排班、鼓勵共乘等方式，乘客訂車成功率達99％，勇奪全國第一。（蔡依珍攝）

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桃園力推復康巴士，透過增車、調整排班、鼓勵共乘等方式，乘客訂車成功率達99％，勇奪全國第一。（蔡依珍攝）

桃園力推復康巴士，透過增車、調整排班、鼓勵共乘等方式，乘客訂車成功率達99％，勇奪全國第一，市府不但開發復康巴士訂車APP、更開放行動支付，全力照顧身障者。

社會局指出，桃園的復康巴士，從升格前的90輛增加至170輛，北桃園90輛、南桃園80輛，包括民間熱心贊助77輛、中央補助購置4輛，全數投入營運服務及淘汰車齡超過8年以上的車輛，加上調整司機排班、推出共乘再享乘車優惠，並進行乘客分區營運、車隊跨區支援，訂車成功率從升格前90％、大幅提升至99％。

社會局強調，除了訂車成功率創全國第一，桃園接送範圍最廣，北至基隆、南至新竹都能接送，只要設籍桃園持有身障手冊，起訖點之一是桃園就能載運，就算沒有設籍桃園的身障者，起訖點都是桃園也能提供載運服務，更有全年無休、夜間接送等貼心服務，打造友善城市。

復康巴士採取計程車跳表收費1/3的方式收費，桃園市除已架設網路訂車系統外，更開發復康巴士訂車APP，乘客只要隨手一點即可完成訂車，全車隊也逐步裝設刷卡設備，開放悠遊卡、一卡通等電子票證支付車資，只要市民卡一卡在手，就可方便搭乘。

市長鄭文燦說，桃園領有身心障礙手冊的市民朋友約8萬人，登記使用復康巴士的身障朋友約9300人，平時固定使用者約2000人，強調市府會全力提升服務的質和量，讓復康巴士達到「貼心服務」、「智慧科技」和「營運效率」等3個目標，提供身障朋友更好的交通載送服務，成為身障朋友就醫、就學、外出時一雙有力且貼心的腳。

(中時 )

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