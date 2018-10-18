日月潭紅茶季11月3、4日向山飄香　紅茶賽送件成長28％

日月潭紅茶文化季即將登場，魚池鄉長陳錦倫（右）邀請各界透過記者會拼湊出全鄉各村版圖，強調凝聚、為活動造勢。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
凝聚、造勢。（沈揮勝攝）
經典大飯店精烹「蜜香紅茶雞腿」與「古早味紅茶香草粿」茶點，推薦給遊客。（沈揮勝攝）
推薦記者會。（沈揮勝攝）
「日月潭紅茶評鑑」收件處，農友選送最優質的紅茶。（沈揮勝攝）
「日月潭紅茶評鑑」18日截止報名，今年茶樣件數較去年成長28％。（沈揮勝攝）

日月潭紅茶文化季將於11月3日及4日，在向山遊客中心登場。為延續去年野餐熱潮，魚池鄉長陳錦倫邀鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文等來賓，18日舉型記者會，拼湊出魚池鄉地圖，象徵魚池各村產業攜手合作，共建美好未來。

另方面，魚池鄉農會年度盛事「日月潭紅茶評鑑」18日截止報名，包括台茶18號、21號、台灣山茶與大葉種，4類組合計收到947件茶樣，比去年的740件增加207件，是連續衰退2年後首見回檔。

4類組收樣件數分別為台茶18號549件、台茶21號123件、台灣山茶133件、大葉種142件，綜合成長約28%。劉啟行、王威文欣慰表示，今年品質可望更優良、更甘醇、更穩定。

魚池鄉公所表示，今年紅茶文化季主題為「撒野趣」，邀請民眾在向山遊客中心「野餐」，恣意徜徉茶香中，一同共度有趣又愜意的美好時光！

「撒野趣野餐」限量150組（約600人）、每組報名費1400元，但所贈的紀念杯組、鋪墊等價值遠超過報名費；網路報名即起上線，請查詢「日月潭紅茶文化季」臉書頁，上面找連結網址，想參加的民眾可得要抓緊時間搶票。

今年的日月潭紅茶文化季，魚池鄉日月潭經典大飯店特別精心研發「蜜香紅茶雞腿」與「古早味紅茶香草粿」等茶點，搭配活動推薦給遊客。

(中時 )

桃園復康巴士 增訂車APP和行動支… 郭台銘生日出席公益活動 拋磚引…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。