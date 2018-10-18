日月潭紅茶季11月3、4日向山飄香　紅茶賽送件成長28％

2018年10月18日 19:28 中時 沈揮勝

凝聚、造勢。（沈揮勝攝）

經典大飯店精烹「蜜香紅茶雞腿」與「古早味紅茶香草粿」茶點，推薦給遊客。（沈揮勝攝）

推薦記者會。（沈揮勝攝）

「日月潭紅茶評鑑」收件處，農友選送最優質的紅茶。（沈揮勝攝）

「日月潭紅茶評鑑」18日截止報名，今年茶樣件數較去年成長28％。（沈揮勝攝）

日月潭紅茶文化季將於11月3日及4日，在向山遊客中心登場。為延續去年野餐熱潮，魚池鄉長陳錦倫邀鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文等來賓，18日舉型記者會，拼湊出魚池鄉地圖，象徵魚池各村產業攜手合作，共建美好未來。

另方面，魚池鄉農會年度盛事「日月潭紅茶評鑑」18日截止報名，包括台茶18號、21號、台灣山茶與大葉種，4類組合計收到947件茶樣，比去年的740件增加207件，是連續衰退2年後首見回檔。

4類組收樣件數分別為台茶18號549件、台茶21號123件、台灣山茶133件、大葉種142件，綜合成長約28%。劉啟行、王威文欣慰表示，今年品質可望更優良、更甘醇、更穩定。

魚池鄉公所表示，今年紅茶文化季主題為「撒野趣」，邀請民眾在向山遊客中心「野餐」，恣意徜徉茶香中，一同共度有趣又愜意的美好時光！

「撒野趣野餐」限量150組（約600人）、每組報名費1400元，但所贈的紀念杯組、鋪墊等價值遠超過報名費；網路報名即起上線，請查詢「日月潭紅茶文化季」臉書頁，上面找連結網址，想參加的民眾可得要抓緊時間搶票。

今年的日月潭紅茶文化季，魚池鄉日月潭經典大飯店特別精心研發「蜜香紅茶雞腿」與「古早味紅茶香草粿」等茶點，搭配活動推薦給遊客。

(中時 )