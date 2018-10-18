民進黨「反併吞、護台灣」週六登場 要求黨員積極參加

2018年10月18日 19:55 中時 曾薏蘋

民進黨高雄市議會黨團、市黨部與台灣南社、長老教會20日於高雄共同舉辦的「反併吞、護台灣」活動，民進黨發言人鄭運鵬今表示，面對中國一再打壓台灣民主發展，甚至惡劣的干預台灣民主選舉的進行，實質意圖併吞台灣的惡劣行徑，因此與台灣南社、長老教會等發起相關活動，來捍衛台灣的民主與主權獨立，要求黨員積極參加，讓世界都看到。

鄭運鵬表示，之所以在南台灣訴求「反併吞、護台灣」，也是清楚的說明，民主進步黨堅守蔡總統於2016年選戰過程與當選之後，捍衛台灣主權獨立的事實，與維繫台海與太平洋區域和平的決心，我們不會改變台灣主權獨立的現狀，並會盡全力護衛此一現狀。

鄭表示，民進黨作為一個由台灣人民支持的本土政黨與本土政權，從未偏離對台灣人民的承諾：捍衛台灣主權獨立的事實與維繫台灣國家的和平穩發展。因此，面對中國對台灣民主的打壓與併吞台灣的惡意，絕不會坐以待斃。一方面努力提升國家的實力，在經濟、國防等各方面進行改革與提升，也積極參與國際社會，建構和平穩定的機制。但是也要適時的向國際社會表達對中國鴨霸行為的憤怒。所以，10月20日與南部本土社團合作，讓人民的聲音團結起來，讓全世界看到。

鄭運鵬強調，民進黨從來不會向中國惡勢力低頭，更不會坐視中國破壞台海與亞太地區的和平穩定。會以行動向世人宣告：「反併吞、護台灣」就是要確保2300萬人的台灣，世世代代的和平與繁榮。而也會積極壯大自己的實力，讓台灣人民與國家更有自信，在國際上扮演穩定和平的重要角色。因此要求黨員積極參加，也呼籲愛護台灣、珍惜民主的各界人士來高雄，一起反併吞、護台灣。

(中時 )