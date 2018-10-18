怕打擾孩子們上課 這位媽媽脫下高跟鞋赤腳跑了四層

2018年10月18日 19:23 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

相信家裡有小孩上學的家長，經常有小朋友丟三落四忘了帶上課用品，為人爸媽只好上班前，趕忙繞到學校送過去的經驗，還記得當你到學校時，有沒有打擾到其他小朋友安靜的學習環境？

最近在中國大陸的網路社群「微信」《溧陽人》朋友圈瘋傳兩張照片，畫面中是一名女子的背影。比較特別的是，該女子一隻手提著高跟鞋，雙腳赤裸走在水泥地面上。而在另一張照片中，該女子又停在一間教室門口向裡面張望。

《現代快報全媒體》報導，這名家長是到學校給兒子送東西，擔心高跟鞋走路聲音太響影響學生聽課，這位暖心媽媽竟悄悄脫下鞋子，赤腳跑了四層樓。這一幕恰巧被學校一名教師發現，隨即拍下了這令人感動的畫面。

擔心打擾上課，她脫了高跟鞋赤腳在教室外行走。 （圖取自《現代快報》）

這位「赤腳媽媽」，是溧陽當地婦幼保健院的一名助產士。聽說赤腳照片受到稱讚時，她不好意思地說：「看到教室裡那種場景，可能誰都不忍心去打擾。換別的家長，我覺得也會這麼做的。」

拍下這張照片的人是這所省溧中的在職教師。「她孩子不是我們班上的，當時正好早讀課，我在班裡巡視，突然看到了這一幕，很受觸動就出來拍了幾張照片。」他說，那天上午7點多，當時她正在教室內看著學生讀書，突然有一名女子出現在教室外，「我就看到她蹲下來把高跟鞋脫了提在手上，赤著腳走。」

老師說，這兩天降溫，早晨地面上還是比較涼的，家長穿的是一雙紅色高跟鞋，可見她平時很愛美的。「所以，她這麼做真的很打動我，也正是因為被該女子的行為所觸動，她隨即外出拍照記錄了這一畫面。」

後來，她才知道，這名女子是隔壁班級一名男孩的媽媽，當天上午是到學校給孩子送東西的。「我當時也沒想到這麼多，我就覺得她這麼做是對我們老師和學生的尊重，往更大了說是對教育的尊重」，所以還發在微信朋友圈，感慨了一番，居然會這麼受關注！

這名家長在兒子所在班級教學樓的4樓，把東西送到之後，她又赤著腳走到樓下，隨即穿上鞋子離開。她說，「在教室那裡就停留了兩分鐘左右，我也要趕著去上班。」，但是她沒想到會有人拍照，也從來沒有想到自己一個小小的舉動會引來這麼多的稱讚。

(中時電子報)