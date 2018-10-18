謝祖武《初戀的情人》扮嫩談戀愛奏效 首播收視開紅盤

2018年10月18日 19:18 中時 林淑娟

《初戀的情人》謝祖武。（TVBS）

《初戀的情人》。（TVBS）

涂善妮、謝祖武、潘慧如一起看直播。（TVBS）

TVBS從17日起，8點播《女兵日記》到8點45分，《初戀的情人》緊接著於8點45分首播，新型態播出模式讓觀眾耳目一新，首播即開紅盤，4歲以上有線平均收視直衝1.46，收視最高點就落在謝祖武回春扮大學生，在海邊怒撕初戀情人潘慧如情書的片段。

《女兵日記》、《初戀的情人》雙八點檔首播之夜，兩檔戲的演員分別在屏東龍泉營區和台北史坦利製作公司進行「雙屏直播」南北連線見面會，《女兵日記》全體演員到齊，向謝祖武、涂善妮、潘慧如、大元、劉書宏、謝雨芝祝賀打招呼，熱鬧直播畫面立刻吸引大批網友共襄盛舉，瞬間湧進上千則留言，看到謝祖武和潘慧如的大學生時期回憶戲，大家都驚呼：「為什麼兩人都沒有變？」，也有網友留言表示羨慕謝祖武，「老婆(涂善妮)和情人(潘慧如)都這麼漂亮，真是太享福了」！

有了《女兵》加持，《初戀的情人》昨首播收視出爐果然一舉破1開紅盤！無線電視4歲以上收視率1.16，有線電視4歲以上收視率1.46，最高收視是謝祖武扮嫩在海邊與潘慧如分手的橋段。謝祖武表示：「非常開心！看播出的時候壓力很大，特別是第一集百分之90的部分都是我，但我相信這部戲的張力能打動觀眾，接下來的劇情肯定能讓大家記起初戀酸甜的滋味。」

開拍至今兩個多月，《初戀的情人》演員們齊聚看首播時紛紛眼眶泛淚，對於首播收視告捷，潘慧如說：「收視率破一真的很興奮！很開心這兩個月大家日以繼夜努力的成果被看見。」如今收視順利破一，《初戀的情人》演員也承諾將擇日到大街上發送浪漫的大紅色玫瑰花，和民眾共同熱鬧慶功。

大元聽聞收視開紅盤特別開心，「昨晚看完首播緊張到睡不著，一早還要起來工作，完全沒聽到任何消息，以為收視不好，很失落也不敢主動問，沒想到立刻收到開紅盤的消息，超級開心，覺得一切辛苦挑戰和困難都值得了！」她笑稱接下來拍戲肯定是「活力十足」。

(中時 )