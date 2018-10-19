搜救犬票選可愛NARA選情告急 桃園消防局急拉票

3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，目前排名第七，投票到20日13點為止，請桃園人幫桃園搜救犬拉票。（甘嘉雯翻攝）

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3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，特搜大隊幫牠特別打扮，非常可愛。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，NARA非常乖巧。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，過去牠曾經參與搜救工作。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，曾多次參加搜救行動。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，曾經上過電視節目。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，參與過多次搜救工作。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，消防局還特地幫牠製作宣傳海報，網路拉票。（甘嘉雯翻攝）
3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，消防局還特地幫牠製作QR CODE網路拉票。（甘嘉雯翻攝）

桃園人投桃園犬！年底選舉競爭激烈，桃園搜救犬NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」選情也告急，全國16隻搜救犬爭奪「最萌搜救犬」，截至18日為止，NARA獲得1萬8334票、暫時排名第七，消防局全力總動員，幫牠製作海報猛拉票，截止時間為20日13點，請桃園人「投6」幫桃園犬加油。

NARA現年3歲5個月大，是個性活潑卻又乖巧的女拉拉，經常跟著特搜隊或消防局活動亮相，每當牠出現，總是成為最大的焦點，甚至還參與邰智源與KID共同主持的網路節目「木曜四超玩」的一日消防員，萌翻全場。

NARA有著漂亮的外表，工作也非常認真，牠具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證（IRO RH-TB），曾參與多次重大救援案件，包括今年2月6日花蓮大地震、去年大溪區民眾失聯搜救、龜山區民眾失聯搜救、龜山區公安意外搜救、復興區民眾失聯搜救等勤務。

新北市有5隻搜救犬參賽，但桃園市為何僅有1隻參賽？消防局說，因為其他4隻都為狼犬，快樂、妹咕、Mini及點點也很可愛，派出唯一的拉拉參賽，希望能集中選票。

眼看截止時間快到了，消防局人員全力拉票投票，還自行製作海報，而特搜隊更是幫NARA精心打扮，像是穿著可愛紅色披風、頭頂毛巾的泡澡出浴照、曬太陽沉思照、大型海報等，甚至還有方便連結的QR CODE，1天可以投1次，每次最多可以投5隻，希望桃園人利用剩下時間幫桃園犬拉票。

(中時 )

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