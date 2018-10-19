高雄》林園、大寮 議員女將廝殺將空軍對陸軍

林園大寮國民黨市議員參選人邱于軒以空戰迅速打開知名度，圖為她邀請同黨立委蔣萬安網路直播。（邱于軒提供）

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高市林園、大寮應選4席議員，9人角逐，地方評估不脫藍綠對決型態，蔡昌達、韓賜村、王耀裕及黃天煌4搶3，現任李雨庭則與藍營邱于軒爭搶婦女保障名額，李雨庭固守基層，邱于軒頻上政論節目，地對空廝殺和市長選戰有幾分相似。

第11選區林園大寮屬於傳統村落選區，習以組織戰見真章，今年民進黨蔡昌達、韓賜村、國民黨王耀裕、黃天煌等於是2014年戰場延續，勢均力敵，尤其當時以72票些微差距落敗的韓賜村卷土重來，票沒真正開出來之前，勝負任誰也說不準。

而女將方面，現任民進黨議員李雨庭地方實力穩固，2014年選舉，她獲得1萬2222票支持，比第2名的國民黨籍候選人洪秀錦多出4300多票，以婦女保障名額當選，歷經4年勤走基層，今年是否能夠再衝高票，值得觀察。

有趣的是，藍營提名的邱于軒以空軍迎戰對手陸軍，打法與市長參選人韓國瑜如出一轍，她曾在奧美公關服務，這次透過網路直播、拉蔣萬安和韓國瑜玩抖音、促成王金平與馬英九握手、更頻上政論節目迅速拓展知名度，為傳統選區帶來新氣象。

此外，選民普遍厭惡政治惡鬥，今年無黨籍參選踴躍，林園大寮選區包括曾經代表國民黨參選議員的洪秀錦、余聖明，與民進黨初選未過的前立委徐志明之女徐佳瑩等人，均以無黨籍身分參選，力拚突破藍綠、搶占一席之地。

(中時 )

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