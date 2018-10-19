夢想嘉年華碰喜樂島 北市中正區明大交管

2018年10月19日 07:51 中時 謝明俊

針對「2018夢想嘉年華」，以及喜樂島聯盟聚眾選舉造勢活動，將於10月20日在北市中正區登場，市警局規畫各項交管措施，請民眾配合提早改道。

市警局表示，「2018夢想嘉年華」訂於107年10月20日(星期六)12時至21時，在凱達格蘭大道及自由廣場周邊道路舉行，活動內容為遊行踩街及晚會活動。另外喜樂島聯盟所申請的選舉造勢活動，將在同一天的0時至22時，在林森北(南)路、北平東路及杭州北路等路段舉行。

警方為維護周邊交通秩序與活動安全，將於20日0時起，分階段實施交通管制措施，禁止車輛通行，管制路段及時間如下：

(一)「2018夢想嘉年華」：

1、10月20日0時至21日3時：凱達格蘭大道【中山南路至公園路】雙向全線車道封閉。

2、10月20日13時30分至18時：中山南路【愛國東路至景福門圓環】、信義路1段【中山南路至林森南路】全線封閉、貴陽街1段【公園路至中山南路】全線封閉。

3、10月20日14時至18時：仁愛路1段【中山南路至林森南路】全線封閉。

4、10月20日14時至18時：信義路1段【林森南路至杭州南路】管制東往西公車專用道。

(二)喜樂島聯盟活動活動(10月20日0時至22時)：

1、林森南路【忠孝東路一段（不含）至濟南路（不含）東側1線慢車道及人行道】。

2、杭州北路【忠孝東路1段（不含）至北平東路（不含東側1線慢車道及人行道）】。

3、林森北路【市民大道（不含）至北平東路（不含）】東側道路。

4、北平東路【林森北路（不含）至杭州北路（不含）】北側1線慢車道及人行道。

5、林森北路【北平東路9之1號（不含）至林森北路7之2號（不含）】東側道路。

(三)彈性管制點(視現場狀況彈性調整)：

1、「2018夢想嘉年華」：

(1)中山南路(忠孝西路至常德街間)往南。

(2)羅斯福路、杭州南路口往北。

(3)仁愛路、杭州南路口(快車道)、愛國東路、杭州南路口往西。

2、喜樂島聯盟集會活動：

(1)市民大道、林森北路口，長安東路、林森北路口往南。

(2)忠孝東路、杭州南路口，忠孝東路、林森南路口往北。

(3)北平東路、中山北路，北平東路、天津街口往東。

三、臺北市政府警察局溫馨提醒：

(一) 活動期間交通管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊；另請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，南北向車流改道中華路、重慶南路、金山南路及新生南路；東西向車流改道南京東(西)路、長安東(西)路、愛國東(西)路及和平東(西)路。

(二) 相關路況將隨時提供警廣等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽，提前改道。

(中時 )