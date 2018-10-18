籃球》落實職業化！謝典霖呼籲興建彰化新場館

2018年10月18日 19:33 中時電子報 黃及人

身兼彰化縣議會議長與中華籃協理事長的謝典霖，18日公開呼籲應在彰化高鐵站附近腹地興建新場館，除了因應SBL即將職業化，也替當地帶來更多工作機會與商機，「我想無論任何政黨，都必須要努力推動且完成這個目標！」

「彰化新場館的興建地點，可以選在彰化田中高鐵站附近，預計興建容納8千到1萬名觀眾場館，也包含暖身球場，」謝典霖說，「未來不只可以當作職業化的SBL場地，也提供日、韓球隊海外移訓，甚至舉辦更多國際賽事。」

謝典霖強調，儘管目前大部分的籃球賽事都在彰化縣立體育館舉行，不過那個場館不僅歷史悠久，更有不少縣政府單位或當地協會進駐當作辦公室，恐怕沒法真正當作職業比賽的場地，畢竟職業比賽需要更多的空間可以運用才行。

至於面對SBL明年職業化的目標，謝典霖表示，假如當前稅制不改，恐怕很難吸引國內企業積極投入，「所以希望政府可以趕緊修改目前稅制，讓贊助或投入職業化的企業可以減稅，才有可能增加這些企業的贊助或投資意願。」

「針對男籃歸化球員，我也提出歸化16歲以下洋將的想法，且跟籃協高層討論過可行性，儘管實施很有難度，卻可幫助中華隊真正解決歸化球員的問題，戴維斯真的太辛苦了。」謝典霖說。

(中時電子報)