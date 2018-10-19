高雄》提名3新人 時代力量挑戰進軍巿議會

2018年10月19日 07:07 中時 曹明正

時代力量首度挑戰進軍高雄巿議會，11月大選提名林于凱、林子盟、黃捷3位新秀，但3人選區分別在三民、左楠及鳳山，都有10人以上登記，時代力量高雄巿黨部認為，距離投票只剩1個多月，將穩紮穩打爭取選民青睞。

11月24日選舉高雄三民區12人登記、左楠區18人、鳳山區16人，應選都是8人。時代力量祕書長陳惠敏表示，這3區都是高雄人口集中區，且有較多的新移入人口，相對未有過多的黨派組織及人情包袱，對於發展中的政黨很有機會能突圍。

以人數來說，18搶8的左楠區參選爆炸，現職醫師的林子盟以自身背景，主打專業形象，他認為到傳統宮廟拜票雖被視為老派作法，但對新人而言，仍不失可以打開知名度，幾次拜票後，雖然別人一開始對他陌生，但閒聊間也因為他醫師的背景，加深選民對他的記憶點。

過去都屬一級戰區的三民區此次大選「僅」12人參選，與過去動輒15、16人，算是較沒那麼緊張，但因為藍、綠都提名4席，加上台聯1席的現任巿議員黃淑美，就已經有9人，對時力的林于凱來說，要能突圍是場硬戰。

近來他勤走早餐店，中午則到上班族常去的店家餐廳，晚上則跟垃圾車，把握機會跟選民介紹自己。在鳳山參選的黃捷說，由於名字較為中性，很多人以為她是男生，接觸後才知是女的，但也因此拉近與選民的距離。

(中時 )