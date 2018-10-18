傑米貝爾12歲奪影帝 《舞動人生》隔18年再登大螢幕

2018年10月18日 19:42 中時 潘鈺楨

電影敘述小男孩鼓起勇氣要追求跳舞夢想。（東昊提供）

電影《舞動人生》時隔18年，再次於台灣院線上映。2000年首度上映時，曾經大大感動音樂才子艾爾頓強，進而促成音樂劇誕生。《舞動人生》數位修復版日前舉行試片，映後觀眾紛紛表示「心境不同，每看一次都又更深的體悟」、「完全被激勵了」、「超乎預期地好看」。

《舞動人生》描述80年代的北英格蘭，身為礦工之子的比利，背負著單親爸爸期許，每週帶著得來不易的學費去上男子漢必修拳擊課，但發現自己好像更喜歡跳舞。在舞蹈老師支持之下，他鼓起勇氣要追求夢想時，卻遇上了危機。電影的靈魂人物由當時年僅12歲的童星傑米貝爾（Jamie Bell）主演。

傑米貝爾出生在貧窮的單親家庭，和媽媽、姊姊、祖母們同住，並從小受到她們愛跳舞的影響，從6歲開始就愛上舞蹈，但求學時期則隱藏了愛跳舞的個性，直到被《舞動人生》導演史蒂芬戴爾卓（Stephen Daldry）從7000人海選中成為男主角，才被學校同學知道，還因此被嘲笑是「芭蕾舞男孩」、「娘娘腔」等，人生故事與《舞動人生》劇情如出一轍。

貝爾將受到同儕異樣眼光的心情在表現在男主角心境上，以時而純真、時而世故的演技和絕讚舞技，在BAFTA英國奧斯卡上，擊敗了羅素克洛、湯姆漢克斯、麥克道格拉斯、傑佛瑞洛許這四位曾經獲得奧斯卡男主角的「大人們」，一舉以12歲英國最年輕的演員身份獲得了最佳影帝。電影將在10月19日數位修復版於台北、桃園、台中、台南、高雄上映，獨家預售票贈送伊聖詩無理頭精油棒，有興趣的觀眾請至博客來售票網選購。

(中時 )