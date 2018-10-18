傑米貝爾12歲奪影帝 《舞動人生》隔18年再登大螢幕

傑米貝爾主演，拿下BAFTA影帝。（東昊提供）

友善列印
中時
電影敘述小男孩鼓起勇氣要追求跳舞夢想。（東昊提供）

電影《舞動人生》時隔18年，再次於台灣院線上映。2000年首度上映時，曾經大大感動音樂才子艾爾頓強，進而促成音樂劇誕生。《舞動人生》數位修復版日前舉行試片，映後觀眾紛紛表示「心境不同，每看一次都又更深的體悟」、「完全被激勵了」、「超乎預期地好看」。

《舞動人生》描述80年代的北英格蘭，身為礦工之子的比利，背負著單親爸爸期許，每週帶著得來不易的學費去上男子漢必修拳擊課，但發現自己好像更喜歡跳舞。在舞蹈老師支持之下，他鼓起勇氣要追求夢想時，卻遇上了危機。電影的靈魂人物由當時年僅12歲的童星傑米貝爾（Jamie Bell）主演。

傑米貝爾出生在貧窮的單親家庭，和媽媽、姊姊、祖母們同住，並從小受到她們愛跳舞的影響，從6歲開始就愛上舞蹈，但求學時期則隱藏了愛跳舞的個性，直到被《舞動人生》導演史蒂芬戴爾卓（Stephen Daldry）從7000人海選中成為男主角，才被學校同學知道，還因此被嘲笑是「芭蕾舞男孩」、「娘娘腔」等，人生故事與《舞動人生》劇情如出一轍。

貝爾將受到同儕異樣眼光的心情在表現在男主角心境上，以時而純真、時而世故的演技和絕讚舞技，在BAFTA英國奧斯卡上，擊敗了羅素克洛、湯姆漢克斯、麥克道格拉斯、傑佛瑞洛許這四位曾經獲得奧斯卡男主角的「大人們」，一舉以12歲英國最年輕的演員身份獲得了最佳影帝。電影將在10月19日數位修復版於台北、桃園、台中、台南、高雄上映，獨家預售票贈送伊聖詩無理頭精油棒，有興趣的觀眾請至博客來售票網選購。

(中時 )

謝祖武《初戀的情人》扮嫩談戀愛… 張書豪苦戀陳庭妮「綠綠的」 首…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。