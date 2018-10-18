台北國際旅展下月23日登場 大陸業者確定不參展

台北國際旅展下月23日登場，大陸旅遊業者確定不參展。（王思慧攝影）

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王思慧

ITF台北國際旅展將於11月23日至26日登場，為滿足參展單位攤位空間的需求，今年首度移師南港展覽館擴大辦理，也開放12歲以上小朋友進場。目前推出下周一開賣早鳥票150元，預計展場會有草皮休憩區、攝影展等。不過今年大陸仍未參展，台灣觀光協會表示，去年早已提前邀請，但受兩岸氛圍影響，因此大陸業者不會參展。

台灣觀光協會秘書診吳朝彥表示，第一波宣傳開跑，從10月22日到23日，限量限時打7.5折，旅展門票只要150元，限量3700張；之後到展前一天都是180元，旅展當天恢復原價200元。今年共有60個國家、1700個攤位參展，新參展的國家有索羅門、伊朗和以色列，仍是日本攤位最多，韓國、美國居次。

吳朝彥指出，早在去年旅展結束後，邀請大陸參展今年旅展，也有告知今年將移師南港展覽館，場地較大，去年12月就開始協調大陸業者提早來看場地，儘管已往返很多次聯繫，大陸業者在今年7月明確表達「受各種因素影響，不能來參展」，不過應該與選舉無關，可能是兩岸環境的氛圍。

吳朝彥指出，去年旅展參觀人次為36萬，今年為顧及參展品質，仍以36萬人次為目標，為象徵台北國際旅展邁向指標性的新階段，特別重新設計字體，主視覺則以搶眼的大寫英文字TRAVEL呼應旅展，並以機艙窗戶為背景，意謂著ITF將帶著大家前往下一段旅程、從不同的窗戶看見多樣的世界風景，整體視覺透過強烈色彩呈現旅程的繽紛，呼應「旅遊嘉年華」的主題。

今年ITF首度與旅人誌合作辦理「按下旅行的快門 Instagram 旅遊攝影大賽」，競賽以台灣旅遊為主題，分為自然景觀與人文生活兩組，冠軍可贏得國際航線不限航點來回機票一張，還有機票、住宿券等豐富大獎，得獎作品將於ITF現場展出，徵件日期從即日起至11月5日。

另外，只要在ITF現場捐贈20張11月份發票，將可兌換ITF門票一張，所有的捐贈發票將全數捐給伊甸基金會及向上社會福利基金會。展前10天於大安路忠孝號捐血車與復興北路長春捐血室捐血即可兌換門票，捐血車也將於ITF展期間11月23、24日進駐2日，民眾亦可於現場捐血換門票。

台北圓山飯店也趁旅展推出聯合住宿券，優惠最低1.8折起；高雄圓山飯店則因應消費者不同需求，推出一泊二食或一泊三食的住宿優惠，折扣4折起，還有抽獎活動。

(中時 )

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