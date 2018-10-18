張書豪苦戀陳庭妮「綠綠的」 首日對戲被賞巴掌

2018年10月18日 20:17 中時 潘鈺楨

電影《比悲傷更悲傷的故事》在片中飾演陳庭妮未婚夫的張書豪，當貼心暖男全力支持未婚妻事業，卻仍慘遭劈腿對待，貌似劈腿的陳庭妮，在片中其實另有苦衷，卻不得不含淚斬情根，賞了張書豪一巴掌後瀟灑向未婚夫説byebye。這場高潮的激烈分手戲，竟是兩人對戲的第一天，陳庭妮說：「我最重的戲全都在第一天發生，早上跟書豪第一場就要打巴掌吵架，下午就要崩潰分手收場！不過這次的哭戲對我來說真的算是一種突破，我其實都會很享受哭戲的過程，因為那是一種情感的釋放！」

張書豪說和陳庭妮認識已久，但這次卻是第一次演對手戲，第一場對戲就是激吻與打耳光，但兩人感情默契超好，這次最大壓力來自陳庭妮的高挑模特兒身材，只要同場戲就不准她穿高跟鞋。

張書豪在《比悲傷更悲傷的故事》飾演帥氣牙醫，導演林孝謙透露，張書豪為戲去練洗牙，「他被封最帥牙醫，拍戲現場所有女生都下海，搶著讓他練習！」他在戲中與陳庭妮的婚約瀕臨解除，難過之餘意外在一場派對邂逅陳意涵，隔天陳意涵主動到診所指定找張書豪洗牙，當最美病人遇上最帥牙醫，情愫從此萌芽，兩人越走越近，讓雙情侶故事線立刻變成四角關係難題。

面對陳意涵，張書豪表示：「意涵真的是非常直接的人！沒有距離感就好像男生朋友一樣！」談起印象最深刻的一場戲，是兩人第一場對戲就要拍吻戲，明明只是在排練試戲階段，陳意涵臉就很直接地衝過來，讓他措手不及，「那天拍了各種鏡位，大概拍了10幾、20次這樣，她每一個都真的來，真的差一點點就要親到了！連呼吸聲都聽得非常清楚！」導演林孝謙也透露，張書豪一開始討論角色時不敢親陳意涵，「怕暖男牙醫成渣男」，但最後導演以「男人不壞女人不愛」成功說服他，讓他直接上陣。電影11月30日在台上映。

(中時 )