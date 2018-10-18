王世堅打賭跳海啟示錄 黃創夏：自己人有時比外人更狠

2018年10月18日 19:54 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁18日受訪表示，若他當選，也會叫王世堅去跳海，不過會先教他潛水。（資料照片，林宏聰攝）

年底選戰進入倒數計時階段，國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣越漲越高，從落後突超前民進黨參選人陳其邁。民進黨北市議員王世堅昨表示，若韓國瑜勝選，他要再去跳海，立即引發藍綠陣營關注。因王世堅「跳海說」更激發韓國瑜人氣，為抵消這效應，陳其邁只好「撩落去」亦要求他當選，也會叫王世堅跳海！資深媒體人黃創夏表示，陳其邁跟進行為「啟示：自己人有時比外人更狠！」

北市議員王世堅常預測選情打賭，例如承諾去三芝外海跳海、去日本高空彈跳等，此次又嗆韓國瑜不可能當選高雄市長，否則要跳海。但王世堅的「跳海說」在網路掀起票投韓國瑜呼籲聲此起彼落，外界王世堅視為反輔選陳其邁的「豬隊友」。為抵消這效應，陳其邁表示，「我們高雄人對高雄非常有信心，不過.....我當選市長後，也會請王世堅跳海，但會先教他潛水，不然常常跳海，早晚有一天會出事，所以請王世堅先把基本功學好。」

韓國瑜今天也回應說：「王世堅這個傻子！我絕對不會同意他這個說法，跳海對他有生命危險，如果我選上高雄市長，我只會建議王世堅跳愛河！」

對此，黃創夏在臉書指出：「王世堅：韓國瑜當選，我要去跳海！陳其邁：我贏也會叫王世堅去跳海！」並揶揄表示，「結論：王世堅別等開票結果直接跳海吧⋯⋯啟示：自己人有時比外人更狠！」

王世堅亦了解失言對陳其邁選情傷害，今早在臉書上表示，自己並非高雄在地政治人物，根本無意在高雄選戰上打賭，也始終力挺陳其邁！並且相信高雄、相信台灣。但11月24日「讓柯文哲落選，讓王世堅光頭」！一諾千金，誠信至上！王世堅說到做到。

(中時電子報)