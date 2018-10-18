《亞洲超級名模生死鬥6》冠軍戰 台灣代表進入前三強

台灣代表白彌兒，第3集中的最佳照片。（Star World提供）

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Star World實境節目《亞洲超級名模生死鬥6》即將在下周三24日進行冠軍戰。台灣代表暌違五屆之後終於再進入前三強，台灣代表白彌兒將與泰國代表Dana Slosar、菲律賓代表Adela-Mae Marshall爭奪最後亞洲超模光環。

《亞洲超級名模生死鬥》是亞洲史上開播最久的跨國實境節目，開播六屆以來共有四位台灣選手前後加入這場時尚之戰，包括第一屆的馬瑙、第二屆娜塔莉、第五屆陳詠芯以及第六屆的白彌兒，台灣代表一直都是該季是名列前茅的選手，尤其是第一屆的馬瑙也是進入最終三強的好手。

白彌兒是台灣與奧地利混血，會講中、英、德、法等多國語言，12歲起就在亞洲和歐洲開始嶄露模特兒天分，參加過奧地利版的超級名模生死鬥拿下季軍好成績，她曾提到當初想要參加比賽，讓更多人看得她，只希望宣揚更多人愛動物、關懷流浪動物的議題，小時候曾經因為看到活蝦被煮進火鍋中，而發願再也不吃動物，至今吃素13年，關懷動物的她也努力提倡希望大家不要用動物實驗的產品，甚至也自發性參加台灣流浪動物遊行活動。

這次《亞洲超級名模生死鬥6》參賽者來自香港、印尼、日本、馬來西亞、緬甸、台灣、泰國、菲律賓、越南以及新加坡14位選手，住在同一個宿舍下加上競賽壓力，台灣代表白彌兒面對許多挑戰，在上一集吊鋼絲拍攝任務中，脫穎而出拿下最佳照片，贏得速霸陸品牌大使代表，也讓她第一個拿下進入總決賽的門票。

(中時 )

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