高雄》高雄市長選戰最新民調公布後 吳子嘉終於改口了！

2018年10月18日 20:14 中時電子報 黃麗蓉

距年底選舉還有30幾天，TVBS最新民調，國民黨高雄市長參選人韓國瑜支持度42%，民進黨參選人陳其邁則為35%，21%民眾則未決定支持對象。媒體人吳子嘉直指，原本他預期陳其邁最起碼贏15萬票，今天他卻在政論節目上改口說，就是五五波。

表態挺韓國瑜的高雄市農會理事長蕭漢俊，聲明將告吳子嘉。吳子嘉在節目聲明，蕭漢俊會當高雄市農會理事長，是原高雄市長陳菊的協助，吳子嘉特別提醒蕭漢俊做人不能忘本，要懂得吃果子拜樹頭，吳子嘉相信蕭漢俊在選前應該會棄暗投明。但蕭漢俊要藉由告他，來增加國民黨高雄市長參選人韓國瑜對他的信任，吳子嘉欣然接受。

主持人陳凝觀則認為，蕭漢俊的農會系統有9萬會員，就有9萬票，所以蕭漢俊身價相當高，影響力也相當高。蕭漢俊是立法院前院長王金平與總統府祕書長陳菊，操作組織盤中間攻防的指標人物，然而這個指標人物的組織盤，在距離選戰還有30幾天之時，是有可能改變的。

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》指出，這一次的高雄選舉，原來他估計在高雄的輸贏開出來的差距應該是在15萬票以內，原本預期陳其邁守不住陳菊的54萬票，但是最起碼會贏15萬票，但如果說今天是PK盤，就是五五波。而9萬票，就是關鍵票了。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，最新T台做的高雄市選情民調，不敢講說有沒有機構效應，他覺得這個差距稍微大了一點，有點意外，因為他所屬的民調公司在823水災之前，陳其邁是領先11%。水災之後，民進黨祕書長洪耀福做的民調 陳其邁也領先8%，而T台最後可能決定在得票率預測部分，藍綠是49%比49%，這個數字就是五五波。宅神笑說，董事長可不可以賭個雞排。

(中時電子報)