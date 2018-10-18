不搶劫改吸金 泰隆艾格頓、安索艾格特為錢反目

2018年10月18日 20:15 中時 潘鈺楨

好萊塢兩大新生代男神《金牌特務：機密對決》泰隆艾格頓、《玩命再劫》安索艾格特首度同台合演「高富帥詐騙高手」，在電影《億萬男孩俱樂部》一改先前正派形象，黑化成金融詐騙高手，將上流社會中的富二代集結組成「億萬男孩俱樂部」，成為震驚華爾街、史上最狂「高富帥」詐騙集團。泰隆跟安索甚至為錢反目，從摯交好友變成彼此最大的敵手，讓安索忍不住感嘆：「最瞭解你的人才是傷你最深的人。」

安索艾格特飾演的創辦人金融天才喬杭特憑著令人信服的口才和話術，成為吸金數億美元的詐騙首腦，而他的摯交好友迪恩卡尼八面玲瓏的性格讓他們的好人脈遍佈上流階級，泰隆艾格頓表示其實這兩個人都是戲精，他們的外貌打扮和話術無一不在欺騙，他說：「最後我和安索反目成為彼此的勁敵，演到最後才是贏家。」安索艾格特坦言在片中兩人徹底黑化，而泰隆逼真的演技更讓他不寒而慄，他認為自己飾演的喬杭特擅長用「利益」來說服對方，但泰隆飾演的迪恩卡尼看穿的卻是人心，無須說服他人就讓人相信，安索笑言：「如果我靠話術騙人，那泰隆根本不用話術，他整個人就是騙術。」才讓泰隆坦承這是他從影最困難的角色。

取材自30年來華爾街最大金融詐騙案。金融神童喬杭特(安索艾格特飾)和人脈超廣的迪恩(泰隆艾格頓飾)一心想踏入上流社會，他們聯手創辦了「億萬男孩俱樂部」，標榜只有多金富少才能成為會員，吸引不少富二代爭相加入，透過龐氏騙局集資，用別人的錢供自己揮霍。他們紙醉金迷的奢華生活也吸引了全美各地的投資者主動上門，一夕之間，喬和迪恩開始了高達數千萬美元的金錢遊戲，用轉移資金來支付開銷，最後更鋌而走險，步步陷入無法自拔的深淵……。電影10月19日在台上映。

(中時 )