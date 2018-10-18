法喜劇演員電影開拍前變性 上映後陽剛帥氣

2018年10月18日 20:14 中時 潘鈺楨

變性前的歐莎娜羅斯瑪麗。（GagaOOLala提供）

變性後的歐莎娜羅斯瑪麗。（GagaOOLala提供）

法國女同志愛情喜劇《花花女公子》（Kiss Me!）描述花心女同志周旋在多位舊愛的死纏爛打、與追求真命天女間的各樣爆笑歷程，顛覆以往女同志電影多為嚴肅悲傷的印象。本片由法國知名跨性別歌手/喜劇演員歐莎娜羅斯瑪麗（Océanerosemarie）自編自導自演，於電影拍攝前成功變性，今年應影展邀請來台時已有陽剛的帥氣外表，與片中女同志形象有顯著差異。

歐莎娜羅斯瑪麗其實是從當歌手起家並發行過三張專輯，之後發覺對於表達自己的女同志身分和表演喜劇的渴望，而轉往戲劇之路。她在2016前一直是以女同志形象公開演出，2016年決定變性，並與編導搭檔西普李恩維亞爾（Cyprien Vial），共同創作出《花花女公子》，還直接把自己的名字設為角色名，頗有紀念最後女性形象的意味。歐莎娜羅斯瑪麗今年隨《花花女公子》在台灣國際酷兒影展中的放映訪台，結束拍攝短短兩年間已改變身分，於今年正式宣布成為跨性別男性的「他」，並更名為歐莎安米歇爾（Océan Michel），如今帥氣外表和片中依舊有女性特質的俏皮感大異其趣，令觀眾嘖嘖稱奇。

歐莎娜羅斯瑪麗認為法國缺乏女同志愛情喜劇，《花花女公子》是她從年輕時期就開始醞釀的作品，也是少見不以「出櫃」為題，而專注在同志追愛與生活的作品，歐莎娜表示：「出櫃的電影點出議題很好，但因為太被放大，總讓人覺得同性戀是很嚴重的問題。」她想表達身為同志不僅有出櫃一事，「我們也有許多生活瑣事需掛心，包括工作、生活、還有戀愛難題！」歐莎娜在片中聚焦同志生活化的感受，但也需要一些誇張趣味，因此設定女主角像是一個唐璜般到處留情的情聖，光是角色本身就很耐人尋味地少見，然而該角色仍願意付出一切，來贏得心上人的芳心。

飾演女主角真命天女的艾莉絲波爾（Alice Pol）從2003年出道以來，已演出許多影集和電影，包括去年在台上映過的《塞尚與左拉》（Cezanne and I），樹立鄰家女孩的清新形象。她在《花花女公子》中散發知性魅力，也展現渾然天成的喜感，並穿著「星空緊身服」漫舞，美麗性感的高超舞姿令人摒息。

《花花女公子》敘述住在巴黎的女整骨醫師歐莎娜羅斯瑪麗十分花心，雖有女友卻改不了偷吃的習性，因為始終沒有真正令她想定下來的對象。直到她偶遇美麗的攝影師賽西爾，她們深受彼此吸引並很快就墜入愛河，但不甘被甩的前女友一直死纏爛打還暗中搞破壞，企圖讓歐莎娜羅斯瑪麗故態復萌。她是否能證明自己的真心，留住她今生的真命天女？《花花女公子》將於10月19日在「GagaOOLala同志電影線上看」上架。

(中時 )