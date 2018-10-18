小泉今日子領軍7女星 食「慾」大開聊性愛

2018年10月18日 20:14 中時 潘鈺楨

《姐姐的私廚》堪稱是情慾版的《深夜食堂》加上療癒版的《慾望城市》。（CatchPlay提供）

美食電影《姐姐的私廚》（Eating Women）由影壇實力派女星小泉今日子領軍，與7位日本不同世代的最美女星豪華共演，陣容包括鈴木京香、澤尻英龍華、前田敦子、山田優、廣瀨愛麗絲、壇蜜、夏綠蒂凱特福斯。小泉今日子飾演一名擅做日常料理、喜歡邀請好友來家中一起下廚聚會的書店店長，在與好友們品嚐一道道簡單卻可口的家常料理的同時，也各自體會出酸甜苦辣的人生況味和愛慾滋味，堪稱是情慾版的《深夜食堂》加上療癒版的《慾望城市》。

《姐姐的私廚》結合「美味食慾」和「美好性慾」，藉由色香味俱全的美食連結女人的戀愛情事和情慾糾葛，不僅讓女人看了深有同感，更是男人應該要看的電影，小泉今日子說：「本片描述各式各樣的女人在面對愛情和性慾時的反應和態度，不只女人要看，男人也應該要來看，就能多了解女人一點。」

《姐姐的私廚》由《失樂園》編劇筒井共美改編自己的同名小說，本身就是美食家的她，為電影創作了50道以上簡單又好吃的家常料理，像是鹽烤雞翅、生雞蛋拌飯、番茄白木耳炒蛋、馬鈴薯沙拉等，美味食物紛紛上桌，令人目不暇給，小泉今日子和澤尻英龍華都異口同聲表示：「拍這部電影的最大優點就是吃了很多好料，幾乎每場戲都會出現食物，每次拍完現場都大快朵頤。」鈴木京香也說：「這是一部會讓觀眾食指大動的電影。」

編劇筒井共美表示，希望用這樣的美食電影帶給女性生活上的慰藉，她說：「人生有快樂的時候，也會有落寞的時候，電影中的8位女性各有自己的『孤獨』時刻，而碰到這樣的時刻，更要好好吃飯，用美食來療癒自己的身心，才能打起精神，繼續努力。」

《姐姐的私廚》描述書店店長餅月敦子（小泉今日子飾）平時的嗜好之一，就是為女性友人們準備一道道療癒美食，聽她們吐露愛情心事，其中包括獨立自主的年輕編輯（澤尻英龍華 飾）和對男友厭倦的電視台助理（前田敦子 飾）等8位女性，這些不同年齡、職業和價值觀的女性們，各自有著什麼樣的煩惱呢？電影將於11月16日上映。

(中時 )