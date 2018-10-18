金馬獎10萬禮品重磅曝光！ 大同電扇、洗髮精讓人直呼「好想要」

本屆金馬獎貴賓禮品曝光，大同電扇最引人矚目。（金馬執委會提供）

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蘇打綠小威親自為洗髮精Ｘ金馬聯名產品操刀攝影。（LeMood提供）
金馬禮品多達25件，總價高達10萬元。（金馬執委會提供）

第55屆金馬獎頒獎典禮將於11月17日舉行，每年皆引發討論的「金馬貴賓禮品」今日正式曝光，今年共有來自海內外25家品牌客製專屬的聯名商品，本屆金馬貴賓禮品總價值超過10萬元。金馬獎個人獎項得獎者，將獲得Dyson Supersonic 吹風機 （黑鋼色）、肯園紀念香氛禮盒、Runve智能彤顏美膚儀跟璀璨導入儀，而去年話題延燒不斷的「大同電鍋」，今年改推另一經典產品「大同元祖扇」。

為電影人的忙碌生活增添質感，貴賓禮品還包含蘇打綠樂團小威自創品牌LeMood特製金馬限定款洗髮露，為影人訂製專屬香氛髮浴；虎牌日本製限定保溫保冷杯、展現台灣工藝的好玻金馬造型雙層玻璃杯、義大利經典品牌Moleskine聯名筆記本、瑪莎拉蒂聯名香檳杯組和寵愛毛小孩的Never BAC寵物胡桃葉抗菌除味洗毛露。

今年還嚴選台灣小農品牌，包括陽光菓菓零添加經典果乾組、LaBinGoo手工冰淇淋，共同分享在地的天然美好。為了肯定電影工作者的努力，源自迪化街80年老店老協珍，更特別推出聯名熬雞精禮盒，祝賀所有入圍者熬出頭。

另外，Optoma NuForce BE Live2藍芽耳機、日本銷量第一的眼鏡品牌JINS跨界推出兩款聯名墨鏡、台灣袋包品牌PORTER INTERNATIONAL，亦首度為金馬打造聯乘系列，裝載電影人的夢想、勇氣與熱；金馬長期合作夥伴LANCÔME彩妝保養組、英國香氛世家Grace Cole身體護理組、巴黎卡詩頂級髮品組合、天沐岩盤浴五輪能量棒禮盒，讓入圍者由內到外，享受身心靈的舒活綻放。

以及AQUAGEN海洋深層氣泡水連續四年為金馬打造專屬瓶身，還有深耕台灣的香港奇華餅家典藏禮盒、法國翡馬限量版翡朗酒莊有機紅酒和義大利的馬丁瑰嵐愛馬仕頂級精品橄欖油、烘焙品牌朋廚Bonjour的一口鳳梨酥禮盒。

(中時 )

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