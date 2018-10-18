勞動事件法草案完成初審 司法院：勞動平權重要一步

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立法院司法及法制委員會今（18）逐條審查《勞動事件法》草案，近8個小時的討論，終於把草案送出委員會。草案條文雖然還有超過3分之1仍保留、待協商討論，司法院秘書長呂太郎強調，這是跨時代的立法，為我國勞動平權邁出重要的一步。

呂太郎表示，這部《勞動事件法》從迅速、專業、勞工平等來設計，包括舉證責任負擔、訴訟結果更快實現，建構一套有別於民事案件的勞動事件法，未來會由法官、勞資雙方的專家進行審酌，「雖然還有一些條文細部要進一步討論，但大體已經完成，也感謝立法院委員會中各位委員的傾全力努力，讓整部草案出委員會。

呂太郎認為，像是調解的組成、起訴門檻的降低、在訴訟管轄權的部分，勞工會有更大的決定權、裁判費的減輕或免除、舉證責任的減輕、推定工資或推定加班，假扣押或假執行的容易實現、擔保執行等，這些對勞工有利的部分，都沒有爭議，剩下的細部就是有共識，但文字要進一步敲定，相信對勞動案件的訴訟會達到應該有的效果。

勞動部勞動關係司司長王厚偉認為，這次《勞動事件法》初審，針對整個改善勞工訴訟中的障礙跟妨礙有很大的幫助，像是管轄法院，勞工不用遷就公司的所在地，未來法律明定勞工有充分的選擇權，可以在勞務提供地、公司所在地、任何分公司來起訴，相反的，雇主要告勞工時，雇主沒有決定權，要到勞務提供地，

王厚偉也指出，另外一個重點就是強化調解的功能，由於勞工的弱勢地位，胃希望訴訟越快越好，過去常因為冗長的程序而卻步，未來在前置調解得到權益的滿足，這也是有助於勞工保障。而且在程序當中，像是勞資爭議調解委員會、不當勞動行為裁決委員會等行政機關的處理，可以延續至法院審查，未來法院可以審酌內容，讓行政跟司法訴訟有更好的連結，這也是一個這部草案中相當進步的地方。

(中時 )

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