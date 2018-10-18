好萊塢御用鬼怪演員是他！天生嚇人竟是患「罕見先天疾病」

2018年10月18日 20:31 中時 徐桐炘

《夜驚》傑維爾伯特露出笑容與戲中小演員開心合照。（牽猴子整合行銷提供）

恐怖電影《夜驚》改編真人真事而成，將睡眠壓迫的恐懼化身為邪氣充滿的惡靈鬼怪，其中飾演「夜驚」的鬼演員傑維爾伯特（Javier Botet）大有來頭，在《母侵》、《牠》、《厲陰宅2》都能看見他嚇人身影，瘦骨嶙嶙的身軀並非出自電腦動畫或特效化妝，而是這位41歲的西班牙演員天生如此，他身高200公分、體重卻不到55公斤，其實罹患一種名為馬凡氏症的先天性心臟病。

該病患者多半高高瘦瘦、手臂跟手指都很長，所以又被稱作「蜘蛛人症」，傑維爾伯特並沒有因此放棄人生，反而利用罕見疾病的特色發展自己的演藝事業。傑維爾令人印象深刻的初登場就是2007年西班牙恐怖片《錄到鬼》飾演的高瘦詭異裸體生物，就此一鳴驚人！

獨一無二的身形優勢，為傑維爾伯特開啟一條「不尋常」的康莊大道，成為好萊塢御用的妖魔鬼怪！擅長黑暗奇幻風格的金獎鬼才導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）就曾在《腥紅山莊》邀請傑維爾一人飾演片中三個幽靈鬼怪。而近年來以恐怖驚悚片《母侵》、《牠》屢屢締造票房佳績的導演安迪馬希提（Andrés Muschietti），在他每部作品都看的到傑維爾瘦長詭異的身影，驚艷的表現讓他幾乎成為了鬼怪專業戶，堪稱一絕。

對傑維爾來說，這些鬼角色並不只是怪物而已，他會在演出前做足功課，讓每個阿飄都充滿特色以及符合故事設定。傑維爾說：「鬼怪之所以是鬼怪，它是不會遵循一般物理世界的原理運作，所以我有太多可以發揮的空間了！當扮演這些鬼角色的時候，我會展現更多的動物本能，尤其在鬼登場的時候，往往是更充滿野性和攻擊性的。」電影11月2日全台上映。

(中時 )