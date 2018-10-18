高雄大寮東隆紙廠火警 火勢猛烈2員工燒傷

高雄大寮區鳳林一路上的東隆紙廠18日下午發生火警。（林宏聰翻攝）

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東隆紙廠發生火警，火勢短時間內難以控制，警義消們抽空休息，席地而坐吃便當。（林宏聰翻攝）
高市環保局接獲通報，也派人前往稽查，已先依空汙法32條舉發。（高市環保局提供）

高雄大寮區鳳林一路上的東隆紙廠18日下午發生火警，由於鐵皮廠房堆放不少廢紙，火勢相當猛烈，2名員工逃出時遭燒燙傷，幸好傷勢沒有大礙；高市消防局出動14個分隊，上百位警義消前往灌救，至今仍在延燒，預估恐怕要數日才能完全撲滅。

東隆紙廠18日下午2點多傳出火警，因現場堆置大量易燃廢紙，火勢一發不可收拾，員工們逃離過程中，59歲蔡姓男員工手臂2度燒傷、44歲女員工則是左腳2度燒傷，送醫時均意識清楚，其他員工則全數平安逃出。

員工描述現場狀況，疑是電線走火釀禍，但詳細起火原因仍須等火勢撲滅後，由警消進一步鑑定釐清。

警義消在現場長時間灌救，以目前紙廠全面燃燒狀況看來，起碼要到明天才有可能控制火勢，甚至未來數日都要與殘火抗戰，對體力是一大負擔，大家只能席地而坐吃便當、抓緊空檔輪流休息。

高市環保局接獲通報，也派人前往稽查，因現場濃煙密布，明顯產生粒狀汙染物，已先依違反《空汙法》32條舉發，若後續釐清屬於管理不當所致，將對業者處以10萬至500萬元罰鍰。

(中時 )

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