台北車站跳電 歷經7小時搶修恢復正常

2018年10月18日 20:50 中時 王思慧

台鐵工程人員搶修，已於18時53分恢復供電。（台鐵提供）

台北車站1樓大廳北側今日中午發生跳電，導致部分商家一度無電可用，台鐵局表示，停電不影響旅客購票乘車，但壞掉的變壓器屬於餐旅總所營業所，廚房一遍漆黑，晚間緊急從七堵車勤部調派1000個便當，以供應旅客需求。歷經7小時，終於恢復供電，因此明日便當供應沒有問題。

台鐵在今晚間表示，經過搶修後，電務回報已於18時53分送電完成，恢復正常。

台北車站今下午停電，1樓以及地下1樓部分區域、停車場一片漆黑，中午還有旅客行李被鎖在電子行李櫃中，廠商趕緊拆門幫助拿出行李。車站一樓超商也停電，食材恐要報廢處理。

台鐵局電訊中心主任呂理課表示，停電影響範圍包括一樓的超商、局部商店，以及地下一樓的餐旅及東、西停車場，因台鐵有雙迴路供電，將拉復舊電纜接上，不過台北車站北區北三門下方的台鐵餐廳廚房變電設備燒毁，導致同一迴路的供電區域受到影響。

呂理課說，這部變壓器從1991年啟用至今，認為故障是設備老舊導致，請台鐵工程人員搶修電纜，還好沒有影響行車調度。

關於台鐵便當供應問題，台鐵餐旅協理李永生表示，原本台北車站一天會賣出12000個，上午已賣出6000個，但因為停電，只能停擺供應便當，先從七堵調度供應1000個便當，少了5000個便當，但恐怕無法完全供應。若午夜前可恢復供電，今天便當就能順利供應，但供電若無法恢復，已要求七堵車勤部，今日至少要供應6000份便當給台北車站；至於食材方面，為了食安問題只能報廢。

(中時 )