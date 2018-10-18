台北車站跳電 歷經7小時搶修恢復正常

台北車站今下午停電，民眾只能摸黑買便當。（王思慧攝影）

友善列印
中時
台鐵工程人員搶修，已於18時53分恢復供電。（台鐵提供）

台北車站1樓大廳北側今日中午發生跳電，導致部分商家一度無電可用，台鐵局表示，停電不影響旅客購票乘車，但壞掉的變壓器屬於餐旅總所營業所，廚房一遍漆黑，晚間緊急從七堵車勤部調派1000個便當，以供應旅客需求。歷經7小時，終於恢復供電，因此明日便當供應沒有問題。

台鐵在今晚間表示，經過搶修後，電務回報已於18時53分送電完成，恢復正常。

台北車站今下午停電，1樓以及地下1樓部分區域、停車場一片漆黑，中午還有旅客行李被鎖在電子行李櫃中，廠商趕緊拆門幫助拿出行李。車站一樓超商也停電，食材恐要報廢處理。

台鐵局電訊中心主任呂理課表示，停電影響範圍包括一樓的超商、局部商店，以及地下一樓的餐旅及東、西停車場，因台鐵有雙迴路供電，將拉復舊電纜接上，不過台北車站北區北三門下方的台鐵餐廳廚房變電設備燒毁，導致同一迴路的供電區域受到影響。

呂理課說，這部變壓器從1991年啟用至今，認為故障是設備老舊導致，請台鐵工程人員搶修電纜，還好沒有影響行車調度。

關於台鐵便當供應問題，台鐵餐旅協理李永生表示，原本台北車站一天會賣出12000個，上午已賣出6000個，但因為停電，只能停擺供應便當，先從七堵調度供應1000個便當，少了5000個便當，但恐怕無法完全供應。若午夜前可恢復供電，今天便當就能順利供應，但供電若無法恢復，已要求七堵車勤部，今日至少要供應6000份便當給台北車站；至於食材方面，為了食安問題只能報廢。

(中時 )

勞動事件法草案完成初審 司法院… 京張高鐵清河站主體工程　正式封…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。