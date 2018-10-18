維護勞工權益 朝野加班送《勞動事件法》出委員會

2018年10月18日 20:57 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今審查《勞動事件法》立法，將設勞動專業法庭，號稱「最有感的司改」；立法院朝野黨團對於該法條文普遍有共識，今天特別加班把草案完成初審。不過民進黨的召委周春米指出，儘管朝野有共識，但文字以及訴訟技術上仍待主管機關做修正，因此保留20條條文，由國民黨召委林為洲於10月31日前召集協商，希望在12月10日世界人權日之前三讀通過。

周春米表示，朝野黨團都希望《勞動事件法》能夠儘速通過，《勞動事件法》的主要目的在於減少勞工訴訟的障礙、裁判費減免、舉證責任的調整以及管轄法院的不同，希望維護勞工權益，減少勞工訴訟時的障礙，重要的條文朝野都沒有爭議。

就今天已經確定不用再修正條文的部分，勞動部勞動關係司長王厚偉表示，在管轄法院的部分，長期以來勞工都是比較弱勢，常常得到公司所在地訴訟；《勞動事件法》則明定，勞工可以具備充分選擇權，可以選擇在自己勞務提供地、公司所在地，乃至於任何分公司所在地，他都可以去起訴，完全由他決定，反而是雇主沒有任何決定權，他一定得要到勞工的勞務提供地提告。

王厚偉也指出，這次立法也是強化事前調解的功能，勞工比較弱勢，因此訴訟是越快完成越好，冗長的訴訟勞工會讓卻步，透過勞資雙方的專業勞動調解委員協助法官在調解程序的強化，可以很快讓勞工可以在前置的調解當中得到權益滿足，給勞工得到應有的權利保障。

王厚偉還提到，假設現行勞資爭議調解委員會以及不當勞動行為裁決委員會等行政機關已經做了處理跟調查，法院應該要能夠審酌內容，讓行政跟司法訴訟做很好的連結，讓勞工權益從一開始到後面都不會覺得白費。

林為洲指出，該法有機會再明年元月就可以正式上路，朝野都很有共識，但仍有些條文還需要討論。比如國民黨就主張調解法官應該與後來訴訟的法官為不同人，這點還需要再協商。

(中時 )