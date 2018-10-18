無意為高雄選舉打賭 洪孟楷點出：王世堅對這件事沒信心

2018年10月18日 20:56 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市議員王世堅昨日在政論節目指出，韓國瑜當選是「不可能的事情」，否則他要再去跳海！事隔一日，王世堅在臉書上表示，自己並非高雄在地政治人物，根本無意在高雄選戰上打賭。對王世堅髮夾彎，國民黨發言人洪孟楷在臉書上表示，「無意高雄打賭？白話就是對陳其邁沒信心！」

洪孟楷表示，「本想感謝王世堅議員大力相助而加碼送雞排讓民眾能夠欣賞王議員跳海英姿，不到24小時時間王世堅議員就改口不賭，寧可自己髮夾彎也不願意公開力挺，難道怕十賭九輸？說白了，不就是對陳其邁勝選沒信心！」

洪孟楷再提王世堅議員打賭糗事，如2008年曾打賭「台北市國民黨立委八席全上」以及2012年「蔡英文總統大選當選」，雖然事後都賭輸，但仍敢勇於下賭注，代表王世堅在當下一定認為國民黨北市不可能全拿，以及蔡英文有信心當選，現在卻不敢為同黨的陳其邁保證，難道陳其邁現在的聲勢比2012年選輸的蔡英文還弱嗎？或是陳其邁當選的機率比國民黨北市立委全上還低？

「王世堅不看好陳其邁勝選，正跟我們現在的看法相同」。所以，洪孟楷打賭表示，「年底韓國瑜贏陳其邁多少票，我就拿多少錢來買雞排同歡，到時歡迎頂著光頭的王世堅一起來發雞排、吃雞排，一起做歷史的見證」，希望再衝高韓國瑜得票數。

(中時電子報)