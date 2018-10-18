賴揆：全力充實土地人力供需缺口 助台商掃除返鄉投資障礙

2018年10月18日 21:10 中時 張理國

因應美中貿易爭端，對部分台商而言，回台投資成為一個選項，行政院長賴清德今天主持第24次「加速投資台灣專案會議」，聽取經濟部、勞動部、科技部等機關分別就「協助台商返台投資之推動進度與檢討」進行報告，期望掌握有意回台廠商之土地及人力需求，進而提供協助措施，活絡國內投資環境，以重塑產業供應鏈，厚植台灣未來產業發展實力。

賴揆指出，中美貿易衝突固然對台灣造成影響，但也是台灣經濟發展的契機，要努力掌握機會讓台商回來，使台灣的經濟更具競爭力。首先要感謝經濟部、勞動部與科技部等部會同仁的努力，包括經濟部分別拜訪企業並瞭解其需求、勞動部主動分析與盤點廠商需求，以及在現有機制下尚可運用的人力補充空間、科技部也本於權責訂定客製化專案計畫建立單一窗口，讓台商知道政府歡迎回台投資的誠意。

經濟部表示，因應美中貿易衝突，已針對這波台商返台投資意願進行調查，也親訪多家廠商，目前明確表達有意願移轉部分產能回台，或進一步評估擴大產線的廠商，以網通、伺服器和自行車產業為主，而業者所遭遇困難主要聚焦於缺工及缺地。

有關用地需求，經濟部表示將透過「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」和「產業用地開發更新」三大策略加以因應，預計至111年可釋出1470公頃。短期政府園區立即可供應量共計415公頃，其中北部44公頃、中部167公頃、南部133公頃及東部71公頃，均將透過資訊系統公開給廠商做為布局參考，特別是透過閒置控管與優惠政策，強化中南部土地供給，讓廠商區域選擇更多元。

另為滿足企業的人力需求，勞動部已依地區分別設立5大台商回流專案服務窗口，受理企業求才及聯繫了解服務需求；透過勞工就業獎勵、雇主僱用獎助、跨域就業津貼，以協助勞工就業及補實企業人力需求；由職前訓練、產訓合作、訓用合一等面向，以培育產業所需人才。

此外，科技部已成立專案小組，提供客製化專屬服務，且每一個投資案都有一位專屬的專案經理，提供用地、水電、環保、人才等服務。所有投資案件均專案列管，定期檢討成效，滾動調整因應作法。

賴揆強調，現在所面對的時空背景與過去經濟景氣低迷希望台商鮭魚返鄉情況不同，當時所採用的方法未必適用於今日，必須做更長遠的中長期規劃，要化被動為主動，解決廠商提出的需求，並把廠商吸引回來，建立「產業鏈」，才能對台灣有長遠的幫助。因此，賴院長請政務委員陳美伶組成專案小組，研擬一個歡迎台商回台投資的行動方案，內容包括土地、水、電、人力、人才與資金等面向，以協助台商回台，帶動經濟與薪資成長。

最後，賴揆引述蔡英文總統於雙十國慶演說的談話表示，國際政經局勢正在面臨劇烈的變化，美中之間的貿易衝突，讓國際產業分工出現重組，也對原有的經貿秩序帶來衝擊，要善用中、大型台商在區域分工的整合能力及全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局，催化台灣經濟全面轉型升級，並勉勵各部會大家一起努力。

(中時 )