京張高鐵清河站主體工程　正式封頂

2018年10月18日 21:04 旺報 孫曜樟

隨著最後一組鋼樑吊裝到位，京張高鐵新建清河車站主體結構10月18日正式封頂。

中國鐵路北京局集團有限公司人士說，京張高鐵新建清河站，位於北京市海澱區清河鎮小營西路與西二旗大街之間，距離北京北站11公里，西側緊鄰地鐵13號線和G7京新高速公路。工程由中鐵建工集團有限公司承建，於2017年6月開工建設，計畫2019年年底前開通運營，總建築面積13.83萬平米。

清河站是京張高鐵建築面積最大車站，地鐵13號線引入該站，是輕軌昌平南延線和19號支線、公車、計程車、私家車換乘站，建成後將成為北京北部新的綜合交通樞紐。車站由地下兩層，地上兩層，局部三層組成。其中，地下二層為城鐵昌平南延及19支線月臺層及設備層；地下一層為城市通廊、高鐵與地鐵換乘空間、地下車庫；首層為高鐵進站廳、月臺層和城鐵13號線月臺；二層為高架候車大廳，局部三層為商業服務場所。月臺設5台10線。其中，高鐵為四台八線，站場西側為城鐵13號線專用月臺一台兩線。

清河站，做為京張高鐵第一大站，開工建設以來始終以打造「精品工程、智慧京張」為目標。經由採用智慧安全帽、無人機航拍、塔吊防碰撞、機器人放線、深基坑自動化實施監測技術、二維碼24小時監控等一批智慧化技術，構建起智慧工地。透過借助BIM（即建築資訊化模型）及資訊化成熟技術，實現了機電、各專業設計、現場佈置管理等方面五大類49個模組智慧資訊化技術應用，摸索出一套集智慧、科技、管理為一體的智慧車站建設新成果。

老清河站站房，是中國鐵路之父詹天佑主持修建京張鐵路首批站房，距今已有110多年歷史，是中華民族百年復興夢想的時代見證。在清河站建設過程中，老站房整體位移了84.5公尺，待工程完工後，將會移至新站房旁，並進行修繕作為博物館永久保存。屆時，這裡將成為京張高鐵與京張鐵路唯一一處，新老站房交相輝映跨越百年同站同框的車站，成為京張高鐵開通後一道靚麗的風景線。

(旺報 )