建設公司邀她面試助理 老闆開的條件很可疑 網：跟給小三差不多啦

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名網友在PTT分享求職經驗，她表示自己甫畢業回到花蓮，馬上有台南一間建設公司表示透過人力銀行的配對而與她聯繫，而且是老闆親自打來，對方不但邀請她到公司面試助理一職，並開出給她兩千車馬費，確定就職還有透天厝宿舍住。面試前老闆還不斷打電話、傳訊息，讓她覺得很奇怪，而網友也紛紛表示「有問題」，勸她別去最後取消這場面試。

網友在文中指出，自己是剛從台南學校畢業回花蓮的社會新鮮人。她剛回到花蓮，便收到台南某間建設公司的面試邀請，過程中老闆極力稱讚她的人格特質，稱讚她善良、乾淨等等，還說當她抵達台南時會「親自接她」，未來確定就職，更有空的透天厝可當員工宿舍，老闆很積極又顯得親切，網友想說可以試試看，於是自己在訂好車票及住宿後，她撥電話向老闆確認行程，當時老闆說有事要忙晚點會再聯絡，但這名老闆居然在半夜與早上撥打多通電話與傳送「真的很抱歉不是故意的」、「哎呀你真的在生氣了唷」等簡訊，讓她相當困擾是否該去面試。

事後她思考一陣回撥給老闆，對方雖然解釋只是要強調自己開的條件與面試邀約都是認真的，沒有隨口說說，會打這麼多通也只是怕「說要再打卻又忘記回電」，會讓原PO生氣。女網友直說，她的心情從開心→懷疑→放心→害怕→猶豫，忍不住將事情貼出，詢問大家意見。

文章貼出後，大部分網友紛紛留言呼籲她千萬別去認為老闆居心叵測，留言：「他開的條件跟給小三差不多啦」、「找老婆的fu, 很不正常，小心為上」、「女生還是小心一點」，而她最後也決定取消面試。

(中時電子報)

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