日職》陽岱鋼系列賽3打數冷冰冰 巨人淪淘汰邊緣

2018年10月18日 21:09 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

廣島鯉魚18日與東京讀賣巨人進行央聯季後賽決勝輪第2戰，一路落後的廣島在8局下靠著菊池涼介的3分炮一棒拿下領先，助隊以4比1逆轉勝，廣島於系列賽收下3勝0敗的聽牌優勢。巨人陽岱鋼此役代打1打數掛蛋。

此役前段雙方投手都展現強大壓制力，巨人先發投手田口麗斗前5局沒被擊出安打還投出4次三振，廣島先發洋投強森(Kris Johnson)前4局雖被敲1安打，但飆出6次三振，同樣沒失分。6局上巨人首位打者坂本勇人敲安上壘後，靠著洋將麥基(Casey McGehee)的二壘安打為球隊攻下分數。

田口麗斗完成6局投球後退場，由畠世周接替投球，廣島直到8局下2出局後才有攻勢，松山龍平獲得四壞保送，新井貴浩揮出二壘安打，助隊扳成1比1平手，隨後田中廣輔也獲得保送，下一棒菊池涼介敲出3分砲炮，一舉將比數逆轉為4比1，廣島最終就以3分差獲勝，落敗的巨人淪落至淘汰邊緣。

9局上巨人雖曾攻佔得點圈，可以缺乏火力護送，終場就以3分差落敗。陽岱鋼此役沒有先發，8局上代打上陣，1打數擊出飛球出局，至今天為止，系列賽3打數皆墨。

巨人先發投手田口麗斗6局僅被擊出1安打、投出6次三振與1次四壞、無失分、無關勝敗。敗投由1.2局挨2支安打包括1發全壘打、投出2次四壞、2次保送、失4分責失分的畠世周承擔。廣島先發投手強森8局只挨2安，投出5次三振與2次四壞保送無失分、收下勝投。

(中時電子報)