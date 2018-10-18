桃園市中壢驚悚命案 精障男口角後砍下母親頭顱丟下樓

桃園中壢18日晚發生驚悚命案，疑似有精神疾病的梁姓男子，疑與母親口角後持菜刀殺害生母，砍下頭顱丟棄社區1樓。(呂筱蟬攝)

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中時電子報
、中國時報/、呂筱蟬
梁嫌被戒護送醫，並不斷大聲咆哮說要「砍死她」。(呂筱蟬攝)
桃園發生疑似精障兒殺母案，網友在臉書發文。（翻自臉書）

桃園中壢18日晚間發生驚悚命案，現年33歲，疑似有精神疾病的梁姓男子，疑與母親發生口角後，持菜刀殺人砍下母親頭顱，由住處12樓把頭顱丟至1樓。中壢警方接獲鄰居有男女爭吵報案，到達現場就赫見遭菜刀砍下的頭顱，依據特徵辨識研判是梁姓凶嫌生母。

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警方上樓查看，梁姓男子一度持菜刀與警方對峙，警消協助破門後被捕。當地里長指稱，死者育有兩子，平時同住在當地社區大樓，涉嫌行凶的疑似是幼子。被警方逮捕時，梁嫌大聲咆哮說要「砍死她」，警方目前已先行戒護送醫，並釐清殺人動機。

警消今天晚間7時餘，接獲民眾報案，立即派員趕至現場，這名男子（33歲）還拒絕開門，警方只好請消防隊破門攻堅，並使用辣椒水將男子制伏，警方奪刀過程中，有三名員警被砍傷，後來在現場發現遭殺害又砍頭的婦人，頸部以下身體還在屋內，警方隨後也將男子帶回派出所偵訊。警方也在現場發現很多空酒瓶，但梁嫌在醫院接受酒測值為0，研判是與母親口角後盛怒殺人斬首。

鄰居說，平常很少看到這個小孩，較常看到他媽媽在中庭走動，許久前看過一次他們母子一起出去吃過飯，已經很久沒看到凶嫌，沒想到今晚就發生這種慘事。

據鄰居指出，凶嫌看起來「怪怪的」，但是因為不熟，也不知有沒有精神方面疾病。

據了解，這名兒子有精神方面疾病，當地居民在臉書中說，「天啊，隔壁鄰居「XX病」把媽媽頭砍下來，往樓下丟」今晚要做惡夢了！

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原PO說「一打開樓下門就看見一個帳棚和封鎖線和一堆警察，馬上回家」

(中時電子報)

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